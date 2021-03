Ayuso pide no cerrar las pistas de esquí de Navacerrada para no perder empleos

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha pedido este jueves al Gobierno que no cierre las pistas de esquí de Navacerrada para evitar perder medio millar de puestos de trabajo, directos e indirectos. "Se ha decidido a través del Gobierno cerrar de manera unilateral la estación de Navacerrada. Al hacerlo con algunas pistas, las que tienen que ver con la Comunidad de Madrid, ya directamente se perjudica a todo", ha manifestado, en declaraciones a los medios, tras visitar la nueva zona de restauración del centro comercial Xanadú.

Ayuso ha defendido que no hay una "razón climática" para hacerlo porque si fuera así "no se abriría ninguna pista en España". "Nos parece que es una agresión al mundo rural, y viniendo precisamente de un ministerio que tiene esas competencias", ha dicho.

La presidenta regional quiere que esta pista "tan querida y tan necesitada para los madrileños amantes de la montaña siga abierta, siga empleando". Así, ha pedido que sean "coherentes y no impongan el modelo de cierres por cerrar" porque, desde el Gobierno regional, han demostrado con su esfuerzo y su trabajo "que no sirve de nada si no está acompañado de una estrategia".