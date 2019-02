Ayuso compara la petición de pena de Cifuentes con la de la asesina de Gabriel

La candidata del PP a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha dicho que le "sorprende" que para "la asesina del niño Gabriel se pidan tres años de prisión (por parte de su defensa)" y que la Fiscalía haya solicitado tres años y tres meses de cárcel para la expresidenta regional Cristina Cifuentes por el caso Máster.

"No entiendo nada", ha comentado Díaz Ayuso cuando, en un desayuno informativo que ha protagonizado esta mañana, ha sido preguntada por la petición de cárcel de la Fiscalía para Cifuentes por un delito de falsedad documental, al considerarla inductora de la falsificación del acta que acreditaba que había defendido su máster, lo que jamás ocurrió.

A su juicio, la expresidenta madrileña se ha visto sometida a "un linchamiento" que considera "injustificado". En ese sentido, ha comparado la petición de 3 años de cárcel de Cifuentes con la de la asesina de Gabriel, justo cuando se cumple un año de la desaparición del pequeño, algo que le "sorprende.

Por otro lado, la candidata popular ha aseverado que rechaza el "diálogo del buenismo" porque "los problemas más graves" de la humanidad "no se han resuelto con diálogo". "No se terminó con diálogo con el nazismo", ha dicho. Díaz Ayuso se ha mostrado favorable a dialogar "pero no con todos ni sobre todo", y ha defendido que el diálogo se usa ahora "como coartada para eludir responsabilidades" o "para engañar".

Ha señalado que para los socialistas "dialogar es ceder" y ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de "regatear con trileros". Según la candidata del PP a la Presidencia madrileña, el diálogo no sirve para Venezuela, ni para Cuba o Nicaragua y tampoco es útil con el presidente y expresidente catalánes Quim Torra y Carles Puigdemont, respectivamente.

"De haber seguido los pasos de Chamberlain, Hitler se habría adueñado de toda Europa", ha asegurado Díaz Ayuso, que ha añadido que "ETA no fue derrotada con diálogo" y "tampoco el comunismo cayó por diálogo". Ha alegado, en cambio, que el diálogo sí funcionó en la Transición, de la que se ha declarado "fan", pero que ahora es "impugnada" por quienes "piden "el apaciguamiento frente al nacionalismo y el populismo".