Ayuso cree que Sánchez trata a la Sanidad madrileña como al "Tercer Mundo"

La jefa del Ejecutivo madrileño, Isabel Díaz Ayuso, ha lamentado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no le haya respondido sobre "quién decide que Madrid siga en Fase 0", a lo que suma que se está contando por parte del Gobierno "como si la sanidad de Madrid fuera del Tercer Mundo". "Que si la Atención Primaria falla, que si los centros de salud fallan... Se está transmitiendo una imagen falsa de Madrid", ha criticado Ayuso, que exige transparencia. En esta línea ha solicitado que se hagan públicos los informes del resto de regiones que sí han pasado de fase "para comprobar que están aplicando los mismos criterios objetivos".

Lo ha hecho este domingo en una nueva Conferencia de Presidentes, la décima desde que comenzó la pandemia. "Jamás me ha contestado a una sola pregunta y estoy preocupada con lo que está sucediendo porque tengo la responsabilidad de administrar la vida y obra de 7 millones de personas", ha señalado Ayuso en un comunicado.

En concreto, la 'popular' quiere saber qué expertos deciden que la Comunidad de Madrid no pase de fase "teniendo en cuenta que tanto el consejero de Sanidad como el de Economía no pueden decidir porque hay un mando único".

Acusaciones de falta de transparencia

Díaz Ayuso ha relatado cómo el pasado viernes, el Gobierno informó en rueda de prensa a las 19 horas sobre que Madrid no pasaba de fase. A las 20.50 horas, la Comunidad emitió un comunicado pidiendo explicaciones "porque no las tenía",y a las 21.57 horas, siempre según Ayuso, la directora general de Salud Pública del Ministerio firmó dicho informe, "que no llegó a la Consejería de Sanidad hasta el día siguiente, después de haberse filtrado y coincidiendo con la rueda de prensa que estaba ofreciendo la presidenta sobre este asunto.

"No entendemos qué ha sucedido en las últimas 48 horas", ha lamentado Díaz Ayuso, quien ha afeado a Pedro Sánchez que el Gobierno regional "tenga que enterarse por los medios de comunicación de una decisión así". "No es una forma de trabajar, no creo que sea procedente y no es de recibo que sean los medios los que nos tengan que comunicar las decisiones", ha insistido.

También le ha preguntado por qué el Gobierno ha hecho público el informe de esta semana que no permite pasar a Madrid a la Fase 1 "pero no hizo lo mismo con el de la semana anterior, cuando se adoptó la misma decisión". En esta línea, Ayuso ha solicitado conocer el resto de informes de comunidades que han pasado de fase para saber si se están "rigiendo todos por los mismos parámetros objetivos". "Es para entender qué vara de medir hay y si se cambian los criterios cada semana", ha explicado, al tiempo que ha insistido en que la Comunidad de Madrid cumple "con todos" los parámetros que se requieren.

La presidenta ha advertido que el Gobierno de la Nación "va a arruinar" a la Comunidad de Madrid "si no permiten a las economías más vulnerables y a las clases medias salir a la calle y reactivarse".

El decálogo de retos de Puig en Valencia

El presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, ha trasladado a Pedro Sánchez durante la videoconferencia semanal, diez "retos" y planteamientos de cara a la desescalada, entre ellos la petición de "profundizar en la codecisión", su postura de que la apertura de playas "no representa peligro" y la necesidad de "priorizar bien" el gasto.

Ximo Puig ha explicado que ha trasladado diez "retos" a Sánchez. El primero de ellos es que el país se enfrenta a un "momento cruciales que demanda esperanza y prudencia". En segundo lugar, ha que, aunque "la cogobernanza ha funcionado correctamente esta semana" entre el Ejecutivo central y autonómico, se debe "profundizar en la codecisión" y "aplicar el principio de subsidiaridad", porque "las grandes cuestiones finalmente se tienen que abordar desde la perspectiva local" y hay "cuestiones de la vida cotidiana" que se pueden "resolver mejor" desde el ámbito de la Comunitat Valenciana.

Ximo Puig ha puntualizado que está "de acuerdo con la unidad de acción y entiende la "necesidad de mantener el estado de alarma", pero ha defendido ante Sánchez que "hay muchas cuestiones que solo desde la proximidad se pueden resolver adecuadamente", las relativas a la "vida cotidiana", que en su opinión desde la Comunitat se pueden "resolver mejor".

En tercer lugar, ha hecho hincapié en la necesidad de "comunicar bien a los jóvenes", "por los canales que utilizan más", las normas de cada fase" de la desescalada, para que "no sean transmisores de imprudencia" porque los jóvenes, ha señalado, "tienen una voluntad manifesta en esto momentos de volver a la normalidad" tras haber hecho un "esfuerzo enorme".

¿Qué pasa con el turismo?

Igualmente, ha expuesto que el "turismo necesita una solución europea" y "no valen soluciones nacionales". Así, ha abogado por un "marco europeo de seguridad sanitaria" a modo de "espacio Schengen sanitario".

En quinto lugar, ha trasladado a Sánchez que las "playas no representan un peligro" y ha resaltado que son espacios ventilados donde "pueden mantenerse las distancia seguridad". "Todos tenemos derecho al ocio en un año tan duro", ha defendido, para pedir también "flexibilizar los criterios para el senderismo".

Por otro lado, ha subrayado que la industria de la movilidad y el automóvil "necesitan ayuda potente". También ha pedido "reanudar la actividad judicial", porque "la Justicia es un servicio esencial" y no se puede "limitar ese derecho", ha sostenido. Así, ha reclamado que se realicen los juicios pendientes para también la reactivación económica.

"Valencia puede ir a la fase 2"

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha afirmado este domingo que si se mantiene la tendencia positiva de la última semana la Comunitat estaría "en condiciones" de pasar a la Fase 2, aunque ha señalado que esto es algo que se va a dejar al criterio de los técnicos de la Conselleria de Sanidad y del Ministerio, en ese ámbito de "codecisión" que ha celebrado se haya instaurado esta semana. Así se ha pronunciado Puig en la rueda de prensa telemática ofrecida tras la Conferencia de Presidentes al ser preguntado sobre si la próxima semana toda la región, incluidas las zonas que arrancan este lunes la Fase 1, podrían pasar a la 2 y si no considera precipitado dar este paso.

Al respecto, el jefe del Consell ha incidido en que el pase o no de fase "dependerá de que continúe la situación positiva que se está produciendo" y ha recordado que ya la semana pasada la Generalitat consideraba que toda la región podría haber entrado en Fase 1. Por ello, ha manifestado que le gustaría que toda la región pasara a Fase 2 pero ha incidido en que se trata de una valoración técnica en función del interés general que ahora sí se toma bajo la premisa de la codecisión: "En el pasado no había espacio de codecisión, ahora han cambiado las reglas del juego, hay corresponsabilidad entre los dos gobiernos".