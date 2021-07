Ayuso marca las críticas a la gestión de Sánchez en la comisión de Presidentes.

La XXIV Conferencia de Presidentes celebrada este viernes en Salamanca ha convertido a la dirigente madrileña, Isabel Díaz Ayuso, como la abanderada de las críticas autonómicas al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, con varios reproches cruzados. En cualquier caso, varios presidentes regionales han coincidido en señalar que esta cita se ha desarrollado con normalidad y cordialidad a pesar de las quejas previstas por la falta de un Reglamento y del mínimo orden del día.

La presidenta madrileña, la dirigente 'popular' que más ha sobresalido en sus reproches al Gobierno, ha centrado sus críticas en los "privilegios" que, a su juicio, el Ejecutivo ha otorgado al País Vasco, con la convocatoria de la Conferencia Mixta del Concierto, y a Cataluña por reunir la Bilateral el próximo lunes, apenas tres días después de esta cita multilateral en Salamanca a la que no ha acudido Pere Aragonés. Ayuso, que ha sido una de las últimas en comparecer en sala de prensa tras la reunión, ha sido recibida en la Plaza Mayor de Salamanca entre aplausos, al igual que el Rey Felipe VI, mientras que Pedro Sánchez ha sido abucheado por los ciudadanos que se han acercado a primera hora a presenciar la foto de familia.

Las palabras de la política madrileña han cosechado la inmediata respuesta de la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, quien en la rueda de prensa posterior ha cargado contra quienes "intentan aprovechar un beneficio" en la Conferencia de Presidentes asegurando que "igual ella buscaba otra cosa" y "quizá no le haya gustado el ambiente de consenso y diálogo".

Del resto de líderes autonómicos del PP, el anfitrión en la cita, Alfonso Fernández Mañueco, ha reivindicado que la gestión de los fondos de la Unión Europea no reembolsables se extiendan un año más por parte de las comunidades autónomas, y aunque ha celebrado que las regiones vayan a gestionar más de la mitad de los fondos, ha reclamado criterios de reparto más justos a la par que exige que las medidas que estén por venir se tomen de común acuerdo entre todos.

El presidente murciano, Fernando López Miras, ha apuntado de su lado que abandona insatisfecho la reunión por la ausencia de "novedades" en un contexto en el que aún "no se ha vencido al virus". Sobre la vacunación, ha pedido al presidente del Gobierno la llegada de más vacunas y una previsión para poder realizar "un calendario riguroso".

Feojóo: critica los "monólogos"

La valoración de Galicia en boca de su presidente, Alberto Núñez Feijóo, pasa por criticar un encuentro de "más monólogo que diálogos", poniendo en duda que la llegada de 3,4 millones vacunas extra vayan a ser suficientes, motivo por el cual considera que ha quedado confirmada la "desaceleración" de la vacunación.

El concepto de "suma de monólogos" también ha sido compartido por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, quien por su parte ha calificado de "decepcionante" la reunión por ser más bien una "suma de monólogos" y con objetivos alcanzados por debajo de lo esperado, sumando la crítica de que el Gobierno ha tratado "mejor" a País Vasco y Cataluña.

En cualquier caso, según han precisado varios presidentes autonómicos, la Conferencia, que ha durado seis horas, finalmente se ha desarrollado bajo un ambiente de normalidad y cordialidad pese a las críticas previas por el formato y el orden del día. En este contexto, el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha trasladado en esta reunión que los Gobiernos autonómicos van a gestionar hasta el 55% del montante total de fondos europeos para la recuperación económica que España recibirá en 2021 para salir de la crisis.

Además, antes incluso de entrar a la Conferencia de Presidentes, Sánchez ha anunciado que informaría a los mandatarios autonómicos que en el mes de agosto llegarán a España 3.400.000 dosis adicionales de la vacuna de Pfizer para "avanzar" en la vacunación. Esta cuestión sí que ha sido aplaudida por los presidentes autonómicos, que han visto en esta llegada adicional de vacunas un aliciente para seguir completando el proceso de vacunación. No obstante, algunos dirigentes autonómicos también han planteado a Sánchez en el seno de la reunión la necesidad de un marco normativo para la pandemia.

Las comunidades autónomas con más problemas de despoblación han sido reivindicativas a la hora de reclamar que su circunstancia sea valorada a la hora de recibir más fondos. Así, el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha pedido que en la financiación autonómica se tenga en cuenta el coste real de los servicios para evitar que la España abandonada no desaparezca "de manera definita".

A esta premisa se ha sumado el presidente castellanomanchego, Emiliano García-Page, quien ve "incoherente" hablar de una financiación de servicios públicos por su número de usuarios y no por el territorio donde se prestan. "Es una realidad palpable. No concibo que se financie con criterios de equidad nacional, eso sería abocar a la ruina al 70% del territorio".

Miguel Ángel Revilla, en su turno, ha asegurado que va a "luchar a muerte" para que el número de habitantes no prime en la ley de financiación autonómica, pues en ese caso -ha dicho- no podrían mantenerse los servicios que se prestan en zonas rurales y sería la "hecatombe final ya para la despoblación", extremo compartido por el presidente asturiano, Adrián Barbón. En materia de financiación también ha opinado el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, que ha exigido "alcanzar una suficiencia financiera para todas", y dentro de ella, "una equidad en la distribución que en estos momentos no existe".

El problema contrario también ha motiviad la sugerencia de la presidente de Baleares, Francina Armengol, quien ha pedido en este caso que sea el problema de "hiperpoblación" de las islas el que se ha de tener en cuenta al hablar de financiación.

Urkullu niega privilegios

El Lehendakari, Iñigo Urkullu, ha negado este viernes que haya asistido a cumbre a cambio de "rebendas o concesiones" del Gobierno de Pedro Sánchez, y ha rechazado que Euskadi tenga "privilegios" respecto a otras comunidades autónomas. Del resto de presidentes autonómicos -a excepción de Pere Aragonès, ausente; y Guillermo Fernández Vara, que retrasó su comparecencia para realizarla desde Mérida-, la lideresa del Ejecutivo de La Rioja, Concha Andreu, ha calificado de "gran noticia" que los fondos europeos pongan el foco en las pymes y autónomos; mientras que la presidente de Navarra, María Chivite, ha mostrado su preocupación sobre cómo se van a ejecutar los fondos europeos.

Del mismo modo que Fernández Mañueco propuso su territorio como sede de la cita de este viernes el pasado año en San Millán de la Cogolla, en esta ocasión dos presidentes autonómicos han ofrecidos sus autonomías como escenario de la reunión el próximo año, Canarias y Cantabria. El presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, desvelaba en un corrillo previo con periodistas antes de su rueda de prensa que, en todo caso, él es el favorito. "Yo lo propuse primero", ha zanjado.