Ayuso no se cree la ruptura: "¿A dónde van los nacionalistas sin Sánchez?".

Comienza la carrera para presidir el PP madrileño. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acudido a un mitin en Alcobendas donde ha asegurado que no cree que vaya a haber una ruptura entre el Gobierno central y el independentismo catalán a raíz del espionaje con Pegasus. "¿Alguien cree que vayan a romper? ¿A dónde van sin Sánchez? Si no tienen dónde caerse, en Cataluña ya no los aguanta nadie".

Entiende, además, que desde el Ejecutivo central se ha sido "torpe" porque han dado "gasolina" al independentismo para su "victimismo" en el momento en el que están "más débiles". "Seis veces he ido a Cataluña desde que soy presidenta y nos han dicho lo mismo, que vayamos porque no se aguanta más esa corruptela basada en dividir a los catalanes", ha proseguido la dirigente autonómica.

Frente a ello, ha aseverado que desde Madrid se negarán a que el nacionalismo "siga secando España" e intentado cambiar el país "por la puerta de atrás", como entiende que está sucediendo en autonomías como Valencia o Baleares. "De verdad pensamos que va a romper con Sánchez? Ni en 100 vidas", ha remarcado Díaz Ayuso, quien ha acusado, además, al presidente de haber "arrasado" todas las instituciones que le decían "que había un límite". Entiende, además, que el problema del PSOE es que "cuando se vaya el presidente no queda nada" porque ya o queda "ni partido ni principios" y han hecho "lo contrario" a la igualdad "que prometían", "igualar todos a mal y así no se puede comparar".

Propuesta de Más Madrid para legalizar la marihuana

En el mismo acto, Díaz Ayuso ha augurado que la izquierda mostrará "su peor cara" cuando llegue el "debate de las drogas". "Porros sí, pero que no se tome un niño un bollo y que no consuma carne un ciudadano (...) Ese es el mensaje que está lanzando y sobre todo a los jóvenes", ha reprochado la presidenta autonómica. Además, ha asegurado que no hay "nada más tirano" que "perder la autonomía como personas" y ha ironizado con que el mensaje que se estaría lanzando es "pon tu vida en manos de otra sustancia, persona, Estado". "Ese debate lo vamos a dar", ha advertido.

Estas palabras de la candidata a presidir el PP madrileño llegan después de que el pasado 3 de mayo el diputado de Más Madrid en la Asamblea Jorge Moruno registró una iniciativa instando al Gobierno regional a regular el cannabis en adultos. En concreto, se trata de una Proposición No de Ley (PNL) que, entre otras medidas, propone "la realización de un estudio del impacto económico, sociosanitario y criminológico que tendría la regulación del cannabis en la región madrileña".

Además, han instado al Gobierno de España a llevar a cabo una regulación responsable en adultos con la finalidad de combatir el mercado negro, proteger a los menores, garantizar la salud pública mediante estándares de calidad certificados, y crear una legislación específica de regulación bajo criterios laborales, de género, territoriales, sociales y de sostenibilidad.