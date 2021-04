Ayuso pide a Sánchez que baraje el uso de la Sputnik con el fin de salvar vidas. 

La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, ha instado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a que estudie todas las vías para salvar vidas, incluida la adquisición de la vacuna rusa Sputnik. En una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press, la dirigente madrileña ha expuesto que su Consejería de Sanidad se reunió en febrero con la empresa porque están obligados a estudiar todos los caminos aunque "otra cuestión es luego cada uno operar por libre", algo con lo que no está de acuerdo.

Ayuso ha recordado que ya se puso a la cabeza en otras cuestiones como pedir que se hicieran PCR en Barajas, "que llegaron tarde y mal", o solicitar que se hicieran test de antígenos en farmacias, que también "se hizo muy tarde y muy mal porque se podría haber minimizado mucho la tercera ola en Madrid". "Esto es lo mismo, estamos obligados a estudiar todas las vías", ha declarado.

Para la 'popular', Sánchez debería "estudiar todas las vías y no decir como hizo el verano pasado que el contagio había terminado y la pandemia había finalizado". A su parecer, solo sale "a vender lo que sabe que no puede cumplir". "Ha sido convocar elecciones y obrar el milagro. Ni me obligan a cerrar la Comunidad, a lo mejor no prolongan el estado de alarma, ahora hay vacunas para todos... Es mentira. Cambian todo el rato de criterio", ha dicho.