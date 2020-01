Azaña entra en el Congreso: "Nadie tiene derecho a monopolizar el patriotismo"

Pedro Sánchez se ha dirigido los diputados en el Congreso minutos antes de la votación de la investidura para reiterar que "solo hay dos opciones: o coalición progresista o más bloqueo para España". El presidente en funciones echo mano de frases como "nadie tiene derecho de monopolizar el patriotismo", de Azaña, para arremeter contra las críticas y presiones de los partidos de derecha por los pactos que ha gestado con Podemos y ERC, y la abstención de EH Bildu. Para él, "el primer principio de la democracia es respetar lo que dictan las urnas".

🗣️@sanchezcastejon: Decía Azaña: "Nadie tiene el derecho de monopolizar el patriotismo".



Les pido que no traslademos más división a la calle, más discordia a las familias, más desencuentro también a las empresas. Eso también es patriotismo. #PedroSáchezPresdiente pic.twitter.com/oE8XjGnf2Q — PSOE (@PSOE) January 7, 2020

El candidato a la investidura ha acusado a la derecha de "haber tensionado" en los últimos días "para ver si por algún lado aparecía una nueva oportunidad" que impidiera su investidura. "Pues no ha funcionado", ha concluido. En la tercera jornada del debate de investidura antes de la votación en el Congreso, en la que será previsiblemente elegido por mayoría simple, el líder socialista ha señalado que la derecha tiene dos opciones, o "seguir en el berrinche o aceptar el resultado" electoral. "Les recomiendo que acepten lo segundo", les ha dicho.

En su turno, Pablo Casado arremetió contra Sánchez con otra frase de Azaña: "Os permito, tolero, admito, que no os importe la República, pero no que no os importe España". El líder de los populares ha acusado al candidato socialista de "cambiar el régimen" de la Constitución de 1978 con tal de mantenerse en el poder y de haberse convertido en el "hombre de paja" del independentismo y su "caballo de Troya" para entrar en el Gobierno. Sánchez "ha puesto el futuro de España" en manos de los "dos grandes enemigos: los golpistas y los independentistas", según Casado.

Ante la crispación política de los últimos meses, el político ha prometido buscar "mecanismos" que impidan en el futuro nuevos bloqueos políticos como el vivido durante meses en España. Todo porque es "inadmisible" que se repita una situación como ésta en la que ha habido durante año y medio, ha dicho, un Gobierno que no ha estado en "plenitud de sus facultades". Sánchez se ha comprometido a buscar con los demás grupos parlamentarios "fórmulas para facilitar en el futuro la formación de mayorías de Gobierno frente a las mayorías de bloqueo", ya que "sin parlamento no puede haber un gobierno democrático pero sin gobierno electo tampoco un parlamento" que funcione, y sin ambas cosas "el sistema se resiente", ha añadido.

Todos los diputados de su bancada aplaudieron su discurso de inicio a fin. No cabe duda sobre la importancia de la votación de este martes. La primera ronda dejó un resultado de 166 síes, 165 noes y 18 asbtenciones. Cada voto cuenta.