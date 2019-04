Aznar ataca y coloca al PSOE fuera de la Constitución por pactar con nacionalistas

El expresidente del Gobierno y del PP José María Aznar ha acusado al PSOE de Pedro Sánchez de no ser un partido constitucionalista, "porque no lo es" y ha apelado a la "responsabilidad" para darse cuenta "e impedir que la deriva de futuro se produzca", en referencia a lo que ha considerado un pacto entre socialistas y nacionalistas catalanes para romper España.

"El problema fundamental es la secesión, el intento de ruptura", ha sostenido Aznar que ha criticado que entre las 110 propuestas de Sánchez "no aparece Cataluña en ningún sitio". En ese sentido, ha negado que se les haya "olvidado" o que "no les importe". "No es eso, es que tienen otro programa", ha dicho.

Así, se ha referido a un documento de Pedralbes, en el que ha asegurado que PSOE y nacionalistas habrían pactado un referéndum para Cataluña y el indulto para los líderes del 'procés' que están siendo juzgados.

Además, ha apuntado que la responsabilidad para impedir la continuidad del PSOE en el Gobierno también deje ejercerse, según Aznar, en materia económica "y el manejo del país". "Si no saben entenderse tampoco saben gobernar la economía porque son unos incompetentes", ha manifestado en un mitin de precampaña electoral en Elche (Alicante), donde ha participado junto a la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, y otros candidatos del partido a las generales y autonómicas del 28 de abril.

"No votar con las tripas"

El expresidente del Gobierno ha pedido a los españoles que el 28 de abril no voten "con las tripas" porque son unas elecciones "cruciales" al haber un PSOE que ya no es "un partido constitucionalista" por apoyarse en los secesionistas, golpistas y los herederos de ETA.

Aznar ha avisado que "se equivocan los que piensan que pueden votar con las tripas, despecho o para vengar cualquier malestar del pasado", porque el voto del 28 de abril será "crucial para el rumbo de España en los próximos años". Ha asegurado que, con el liderazgo de Pablo Casado, "vuelve el PP de siempre, el PP de ayer y de hoy, un PP orgulloso, firme, seguro y deseoso de la victoria con la confianza de todos los españoles", ha terminado el expresidente su alocución en Elche antes de un "gracias y viva España".

Ha insistido en que el 28-A hay que ejercer la "responsabilidad" frente a una "izquierda que tiene un grave problema con la idea de la nación española", ya que, a su parecer, el PSOE ha sido "absorbido en sus planteamientos por los nacionalistas". De esta manera, ha continuado, el presidente Pedro Sánchez ha sustituido el concepto de una única nación española por "dos, tres o las que haga falta a conveniencia del PSOE" para continuar en el Gobierno.

También ha advertido de las consecuencias de las medidas que se impulsan en los Consejos de Ministros, los "viernes sociales", al comentar que esos decretos se aprueban "con dinero que no tienen, lo que significará más endeudamiento y más impuestos".