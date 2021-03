Aznar desmiente a Bárcenas: "No recibí ningún sobresueldo siendo presidente"

"No recibí ningún sobresueldo siendo presidente del Gobierno". Con esta rotundidad ha comenzado José María Aznar su comparecencia como testigo en el juicio por la caja 'B' del Partido Popular. El expresidente del Ejecutivo y del partido que ahora lidera Pablo Casado ha negado la mayor y ha desmentido los papeles de Luis Bárcenas asegurando que la única contabilidad que conoció de la formación fue la oficial. Aznar, que comparece por primera vez en sede judicial en relación a la supuesta financiación irregular del partido, ha negado en el arranque de su intervención que hubiera recibido algún complemento de sueldo insistiendo en que todas la cantidades se le ingresaron vía transferencia y fueron incluidas en sus declaraciones al fisco.

Preguntado expresamente por los manuscritos de Bárcenas en relación al registro de cobros y pagos en 'B' del PP, Aznar ha respondido que no ha conocido más contabilidad "que la oficial" en la formación y que desconoce lo que se incluye en dichas anotaciones. En la línea ha negado que las siglas J.M correspondieran con su persona. "Lo que pongan en esos papeles no es algo que a mi me incumba. Yo como testigo que he sido llamado puedo decir que ni conocía esos papeles ni conozco esos papeles in tengo ningún indicio de su fundamento o justificación", ha respondido. Aznar, que ha decidido comparecer con mascarilla como la gran mayoría de compañeros de filas, ha respondido a preguntas del abogado Gonzalo Boye que él nunca tuvo problema alguno con Luis Bárcenas.

De igual modo que hicieran ayer los exsecretarios generales Javier Arenas, Francisco Álvarez Cascos y María Dolores de Cospedal, ha insistido en que todo lo relacionado con los asuntos económicos y financieros de la formación era competencia de tesorería y no de presidencia. En ese sentido ha negado que diera órdenes de autorizar compensaciones económicas "a nadie". Responde así a las afirmaciones del exdiputado popular Jaime Ignacio del Burgo que este martes apuntó que el entonces presidente dio luz verde a un pago de 23.500 euros para el exconsejero navarro Calixto Cayesa. "No he autorizado ninguna compensación económica para nadie. Yo me ocupaba de presidir el Gobierno", ha respondido.

Las vías de financiación del PP

Aznar, que comparece por videoconferencia a petición propia, ha precisado que la liquidación que recibió siendo ya presidente del Gobierno no tenía nada que ver con un sobresueldo, sino que se trató de un devengo que se pagó antes de comenzar a cobrar el salario público tras ganar las elecciones de 1996. Sobre la financiación del partido ha explicado que el PP tenía tres fuentes de ingreso: subvenciones de carácter público, donaciones y las cuotas de los afiliados. Sobre este punto ha defendido la legalidad de las cuentas del PP y ha puntualizado que se siente "muy orgulloso" de haber liderado un partido que llegó a tener 800.000 militantes.

A pesar de la insistencia de las acusaciones que forman parte del procedimiento, Aznar ha cerrado la puerta continuamente a cualquier conocimiento que pudiera tener de estos supuestos pagos en 'B' que según Bárcenas se sistematizaron en el partido en el año 1989. Aunque se ha desligado por completo de esta persona y de sus manuscritos, sí que ha hablado de su relación con Álvaro Lapuerta. Según ha explicado, conoció al antecesor de Bárcenas en la tesorería del PP a finales de los años setenta en Logroño, donde era diputado. Al respecto ha dicho que probablemente fuera él, en calidad de presidente del partido, quien le propusiera como tesorero por su experiencia en la administración pública y sus características.

Aznar, a quien ni la Fiscalía Anticorrupción ni la Abogacía General del Estado le han formulado pregunta alguna, ha terminado su escueta participación en el juicio desligándose de las obras que se acometieron en Génova ya bajo la presidencia de Mariano Rajoy. Se trata del asunto troncal de la vista oral teniendo en cuenta que se juzga exclusivamente si la reforma de la sede se pagó con dinero negro. "Conocí las obras de reforma del PP bastantes años después de realizadas. No tengo ninguna información que le pueda ser útil sobre este asunto", ha sentenciado.