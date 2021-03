Aznar, Rajoy, Cospedal.... todo listo para el desfile 'popular' por la caja B del PP.

Cita determinante esta próxima semana en la Audiencia Nacional. El juicio por la reforma de la sede de Génova continuará escuchando a exaltos cargos del Partido Popular que seguirán la estela del exministro Ángel Acebes. Dos expresidentes del Gobierno, tres exsecretarios generales, dos exmandatarios autonómicos, varios antiguos ministros y hasta un expresidente del Senado comparecerán en calidad de testigos y, por tanto, con obligación de decir verdad, en la vista por las obras de la sede del PP. La excúpula de los populares será preguntada por el conocimiento que tuvieron acerca de la caja 'B', así como de los sobresueldos anotados en la contabilidad opaca de la formación que recogió Luis Bárcenas en sus ya famosos manuscritos.

A falta de conocer cómo discurrirán las declaraciones, lo que sí está claro es que casi todos ellos evitarán el temido 'paseíllo' judicial en la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares, después de que el tribunal les haya permitido declarar por videoconferencia. Igualmente tampoco habrá un 'cara a cara' entre todos ellos y el extesorero popular después de que se le permitiera a Bárcenas seguir las sesiones desde la prisión de Soto del Real donde cumple condena por la trama Gürtel. No obstante, todas las miradas estarán puestas en este desfile de exaltos cargos del PP y del Ejecutivo que arrancará el martes con los exsecretarios generales Francisco Álvarez Cascos; Javier Arenas y María Dolores de Cospedal. A ellos se unen Pío García-Escudero, el expresidente de Baleares Jaume Matas, Jaime del Burgo y el director de 'El Español', Pedro J. Ramírez.

Nuevas revelaciones

En su turno ante el tribunal, Bárcenas les implicó en el cobro de dinero en negro y destacó que esta "contabilidad extracontable" de la formación arrancó con la llegada de Álvarez Cascos a la secretaría general del PP en 1989. El también exsenador, que se enfrenta a cinco años de cárcel por el pago en 'B' de las obras de Génova, dio nombres y apellidos de los supuestos beneficiarios de estos sobresueldos que en sus escritos figuraban con iniciales. Según dijo, en muchos casos se buscaba recompensar su dedicación "a funciones de partido" o a las campañas electorales burlando la Ley de Incompatibilidades, puesto que muchos de ellos eran ministros o diputados.

Especial interés cobrará en esta primera cita de la semana lo que diga María Dolores de Cospedal sobre este asunto. La exministra de Defensa ha librado más batallas judiciales contra el extesorero del PP como la que ganó en Toledo después de que éste le acusara del desvío de 200.000 euros para su campaña electoral de Castilla-La Mancha en el año 2007. Cospedal, que siempre ha negado haber recibido estos sobres, protagonizó su último enfrentamiento con Bárcenas en el juicio por el destrozo de sus ordenadores a mediados de 2019 pero todo apunta que no será el último. En sus últimas comparecencias el exgerente popular ha vuelto a mencionarla, esta vez para apuntar que cuando se finiquitó la caja 'B', tras el estallido de la Gürtel, entregó 50.000 euros a la exsecretaria general y otros 50.000 a Rajoy.

Precisamente éste comparecerá un día después, el miércoles, junto con el también expresidente del Gobierno y del PP, José María Aznar, quien en una reciente entrevista concedida a Jordi Évole negó haber percibido las cuantías que le atribuyó Bárcenas bajo las siglas de J.M. Cabe destacar que para Rajoy se trata de su segunda testifical en la Audiencia Nacional. La primera la protagonizó hace poco más de tres años, en julio de 2017, cuando declaró por la red de Francisco Correa. El entonces presidente del Gobierno se desligó por completo de la trama Gürtel y dijo que desconocía todo lo relativo a la caja B. Sin embargo, el tribunal, en su fallo por esta primera época de la red, cuestionó su credibilidad como testigo teniendo en cuenta la variedad de pruebas con las que contaron los magistrados para condenar al PP como responsable civil subsidiario de estos hechos. El Supremo confirmó el fallo el año pasado.

Con todo, el jueves todavía seguirá el desfile de altos mandos del partido. El día 25 de marzo será el turno de los exministros Rodrigo Rato y Federico Trillo, además del expopular Pablo Crespo. Ese día comparecerán también dos empresarios vinculados a esta caja 'B': Alfonso García Pozuelo y José Miguel Villar Mir. Bárcenas ya les señaló en verano de 2013 como supuestos donantes de esta contabilidad opaca pese a que ellos negaron los hechos en su declaración ante el magistrado Pablo Ruz tras ser imputados en la causa de los papeles de Bárcenas. Según el extesorero, estos ingresos que provenían en su mayoría de constructoras nunca fueron altruistas, dejando caer de este modo que perseguían, a cambio, la adjudicación de contratos de obra pública.

"Yo ya me he arrepentido"

Tanto en su interrogatorio en este juicio como en su intervención en la trama Púnica, Bárcenas defendió la veracidad de sus manuscritos afirmando que eran reales. Además, deslizó que él ya se había arrepentido y había pedido perdón públicamente por esta supuesta financiación irregular, dejando de este modo la pelota en el tejado de sus antiguos compañeros de filas. Como novedades a todo lo escuchado en estos años de caja 'B' destaca la revelación que hizo al arranque del juicio acerca de que un abogado cercano del partido le ofreció 500.00 euros en metálico y en negro para resarcirle por su salida de la formación y para que volviera a rehacer sus anotaciones en aras a simular que las publicadas en prensa eran falsas. Él se negó y dijo que quería esa indemnización "en A".

También ha relatado nuevos episodios sobre este asunto que salpican a Arenas y Rajoy. Dijo que custodiaba dos grabaciones suyas y que ambas le fueron sustraídas con motivo de la trama Kitchen. En lo que respecta a Rajoy apuntó que le grabó destruyendo estos manuscritos cuando le informó de que tenía pruebas de esta contabilidad opaca. "No fue con afán de chantajear sino de acreditar que los responsables de la caja 'B' no éramos Lapuerta y yo", explicó este mismo jueves en el Congreso. Y es que las comparecencias en sede judicial coinciden, por un lado, con los primeros permisos de libertad de Bárcenas, y por otro, con la investigación en el caso Villarejo por la trama Kitchen con la que se le sustrajo documentación comprometedora para el PP.

Aunque insiste en que no quiere dar detalles concretos de esta trama que se costeó con fondos reservados del Estado, en su intervención en la comisión parlamentaria señaló a Mariano Rajoy y a Cospedal. El extesorero no reveló detalles clave de este asunto, como quien está detrás de la conversión de Sergio Ríos Esgueva de chófer a confidente de la brigada parapolicial. Se trata de un capítulo que se investiga bajo secreto parcial y sobre el que ya ha hablado dos veces a puerta cerrada en la Audiencia Nacional. Ahora bien, dejó caer que una operación de ese calado no la impulsó el exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez. Así pues, y aunque nada tienen que ver estos hechos con el juicio por la caja 'B', las comparecencias de todos ellos se celebrarán con este telón de fondo que augura que la guerra entre las partes está lejos de terminar.