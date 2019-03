Aznar se revuelve contra Abascal: "Nadie me llama a la cara derechita cobarde"

José María Aznar se ha metido en la refriega que enfrenta desde hace unos días al PP y a Vox. Y lo ha hecho respondiendo a Santiago Abascal y sus reiteradas críticas al partido del expresidente, al que define como "derechita cobarde". Algo que Aznar ha rechazado con un desafío al líder de la extrema derecha, al asegurar que "a mí nadie me dice a la cara que soy una derechita cobarde porque no me aguanta la mirada".

En un acto-mitin en Valencia, junto a las candidatas populares a la Generalitat, Isabel Bonig, y València, María José Catalá, el expresidente se ha referido así, sin mencionarlo, a estas palabras de Abascal, que calificó de esta manera al PP en octubre y lo ha repetido en los últimos días. A la vez, ha instado a que el voto de centro derecha "se concentre en el PP y nada más que en el PP", informa EFE.

"No se trata de repartir armas a nadie sino de juntar votos a favor de España", ha apuntado también después de que Santiago Abascal defendiera recientemente un cambio legal para que se puedan usar armas como defensa personal. Aznar se ha mostrado "muy preocupado" porque en las elecciones generales del 28A, que a su juicio son "cruciales", se juega "el legado de la Transición española".

En su opinión, el espacio de centro izquierda tiene ventaja porque "concentra su voto en el PSOE, mientras podemistas chavistas se van derrumbando", pero en el espacio de centro derecha, "donde antes era uno, ahora son tres". "Cuando uno va unido a las elecciones, tiene muchísimas posibilidades de ganarlas y cuando va dividido tiene muchísimas posibilidades de perderlas", ha apuntado el expresidente.

Por eso, ha pedido: "Concentremos el voto en el PP o corremos el riesgo, no solo de no ganar, sino de que se vayan la Transición democrática y la Constitución". También ha reconocido que se "siente identificado con Pablo Casado al frente" del Partido Popular, ya que "es un líder formidable".

Además, ha defendido que España necesita un gobierno "fuerte" que "ponga fin al secesionismo de esa pandilla de incompetentes que son los que gobiernan en Cataluña". A la vez, ha indicado que en las generales, o se elige de presidente a Casado o a Pedro Sánchez, "un plagiador de tesis doctorales, especialista en colchones y que sabe pactar con secesionistas a costa de lo que sea".

