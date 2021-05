Bal afirma que no habrá fusión con el PP: "El centro que ocupa Cs sí es útil"

El portavoz de Cs, Edmundo Bal, ha afirmado que no habrá "fusión con el PP" y ha defendido que el centro que ocupa Ciudadanos "sigue siendo muy necesario" pese a las últimas derrotas electorales que ha sufrido la formación naranja, la más reciente en Madrid con él como candidato. Bal ha cerrado la puerta a esta posibilidad ante la ofensiva del Partido Popular de "fichar" a cargos naranjas "en una especie de oferta pública" lanzada "por el señor Egea" citando expresamente los cuatro diputados de Las Cortes valencianas, que la semana pasada abandonaron el partido sin dejar el acta, aunque se han quedado en el grupo de no adscritos.

También ha zanjado así la propuesta del vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, que ha defendido un "acuerdo nacional" entre el PP y Cs para desalojar a Pedro Sánchez del Gobierno. "No solo lo quiere Igea, es el peor gobierno posible para España" ha dicho Bal al subrayar que lucharán para que Sánchez no repita en la Moncloa pero defendiendo los valores y principios de centro. "Los nuestros", ha afirmado. Tras la derrota estrepitosa de Cs en Madrid, donde han pasado de 26 escaños a cero, Bal ha reconocido que no han sabido explicar a los madrileños "la utilidad del centro, porque es más útil que nunca" en este contexto en el que el resto de fuerzas "pretenden polarizar a la sociedad" y reducir la política "a las dos Españas, que al final terminan zurrándose una a la otra".

No obstante, ha puesto en valor que en "esa atmósfera de polarización" 130.000 madrileños les votaran el 4M y, por tanto, consideran que siguen siendo una opción necesaria. Para preparar el relanzamiento del centro político, Ciudadanos celebrará una convención en julio con el lema "propuestas contra la polarización, la polarización se va a acabar", ha explicado Bal, un foro en el que escucharán las ideas de la militancia y concretarán "las banderas y objetivos" naranjas para los próximos años".