El proceso de Bankia marca el paso para  los juicios a Banco de Valencia y Popular

La sentencia que absuelve a la excúpula de Bankia por la salida a bolsa marcará un antes y un después en el sector financiero. Lejos de tratarse como un mero fallo, la resolución que han trabajado los magistrados durante cerca de un año supone un punto de inflexión en relación a la praxis bancaria y servirá de referente para todos aquellos procedimientos que siguen investigándose en los juzgados y que guarden algún vínculo con los hechos que juzgó la Audiencia Nacional durante diez meses. Así ocurrirá por ejemplo, con la causa de Banco de Valencia que está pendiente de juzgarse o con la relativa a la resolución del Banco Popular.

Fuentes cercanas a estas investigaciones explican que el fallo de 442 páginas y que esgrime los motivos por los que ni Rodrigo Rato ni los otros 33 acusados fueron condenados por fraude y falsedad, será determinante. Con todo, si hay un procedimiento al que le afecta de manera directa la sentencia de Bankia es el relativo a Banco de Valencia. Tras más de seis años de instrucción el magistrado Santiago Pedraz zanjó la investigación y propuso juzgar a un total de 14 exdirectivos y altos cargos del banco extinto. Entre ellos se encuentra el exconsejero delegado, Domingo Parra, y el que fuera presidente de Banco de Valencia, José Luis Olivas. Precisamente Olivas fue uno de los principales acusados en el caso Bankia que ahora se zanja sin que ninguno de los enjuiciados tenga que responder penalmente por lo ocurrido.

El exvicepresidente de Bankia afrontaba una petición de cuatro años de prisión por estafa a los inversores y falsedad contable, delito este último que también se le atribuye en la causa por el presunto maquillaje en las cuentas de la entidad valenciana. A falta de que la Audiencia Nacional fije fecha para juzgar estos hechos, lo cierto es que la sentencia de la que ha sido ponente la magistrada Ángela Murillo tiene mucho que ver con lo que ocurra en la vista. Tanto es así que otro de los absueltos, el auditor externo de Deloitte, también declaró como testigo en la causa del Banco de Valencia. Francisco Celma, que estaba en el punto de mira de la Fiscalía por sus valoraciones sobre la entidad, fue una de las últimas personas en declarar en esta causa antes de que llegara a su fin.

Distinta causa, misma fiscal

Celma, ahora absuelto de cualquier culpa por la caída de Bankia, explicó ante el instructor en calidad de coordinador que el auditor que dio luz verdes a las cuentas del ejercicio de 2010 de Banco de Valencia lo hizo después de que Banco de España autorizara la emisión del informe sin salvedades. Precisamente, los magistrados del caso Bankia entienden que uno de los principales motivos por los que el equipo de Rato no debía ser condenado es porque las gestiones de Bankia -desde la integración de las cajas hasta la salida a bolsa- contaron no son con el control de supervisores y reguladores sino incluso también fue un proceso monitorizado por las autoridades económicas y monetarias. Divergencias al margen, la luz verde que dio el Banco de España a las cuentas de 2010 se convertirá en una baza crucial para las defensas de los 14 acusados en este procedimiento.

Entre todos ellos se encuentra Deloitte, en calidad de persona jurídica. La firma, que también se sentó en el banquillo por el caso Bankia, ha salido indemne de este caso que arrancó hace ahora ocho años en parte debido a todo el material aportado al procedimiento desde su imputación. Los magistrados destacan entre toda esa documental el Manual de Cumplimiento Normativo o diversas actas del Comité para la Prevención del Blanqueo de Capitales. "Documentos de los que se desprende que Deloitte posee una sólida cultura de cumplimiento normativo y oportunos controles para evitar la comisión de delitos y, concretamente, al que a ella se le atribuye de estafa a los inversores dentro de su organización", reza el fallo.

Y a todo ello hay que sumarle una coincidencia más y es que la fiscal Anticorrupción que dirige este caso, Carmen Launa, fue la que estuvo al frente de Bankia. Los magistrados han sido especialmente duros con sus acusaciones, las cuáles endureció al término del juicio. Así, por ejemplo, en lo relativo a la ocultación de deterioros, el fallo determina que su discurso es "absolutamente improbado y que parte de una premisa no obediente con la realidad" porque no se ha podido acreditar concierto de parte de los principales acusados -Rato, Olivas, Sánchez Barcoj y Celma- para ocultar dichos deterioros en las cuentas de 2010, las mismas que se investigan en la causa de Banco de Valencia. De hecho, la sentencia es especialmente dura con el Ministerio Público y el resto de acusaciones al considerar que lanzaron "premisas cuya veracidad están huérfanas de pruebas".

El papel del Banco de España

Otro de los procedimientos que también se verán afectados por esta sentencia, aunque en menor medida, es el que sigue la Audiencia Nacional por el Banco Popular, que en el año 2017 se convirtió en la primera entidad de Europa resuelta por la JUR tras una grave crisis de solvencia. Sus dos últimos presidentes y los exconsejeros también responden ante la Justicia por estos hechos que afectaron a grandes inversores y pequeños minoristas. Fuentes consultadas por este diario exponen que en ningún caso se puede comparar la naturaleza de ambos procedimientos en tanto el caso Bankia se trató de una "operación de Estado" dirigida por las autoridades políticas y financieras, mientras que el caso del Popular tiene una naturaleza diferente.

No obstante, los abogados de los acusados ya se han puesto a estudiar al detalle los entresijos de la resolución firmada por los tres magistrados de la Sección Cuarta de lo Penal. Y ello porque, aunque los delitos que se atribuyen a la excúpula del Popular son diferentes, lo cierto es que aspectos como la responsabilidad penal por la gestión de la entidad o el conocimiento del mercado pueden ser claves de cara a un posible juicio cuando el magistrado José Luis Calama Teixeira termine la instrucción. En este caso, como ocurrió con el de Bankia, el instructor designó dos peritos del Banco de España para que emitieran su dictamen acerca de los motivos que llevaron al banco a su resolución y posterior venta al Santander por un euro.