Bárcenas apunta en el Congreso a la excúpula de Interior por la red Kitchen

Luis Bárcenas ha dicho nada más comenzar su comparecencia en el Congreso de los Diputados que va a guardar silencio por la trama Kitchen. Sin embargo, y ante la insistencia de los diputados el extesorero del PP ha deslizado que es el primer interesado en saber si el Partido Popular de Mariano Rajoy y la entonces cúpula del Ministerio del Interior están detrás del robo ilegal de la documentación sensible que atesoraba sobre el partido que abandonó en 2013. Al respecto ha precisado que no tiene "ninguna duda" acerca de que el que fuera secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, actuó por órdenes jerárquicas de su superior y, en última instancia, de Mariano Rajoy.

Bárcenas, que inaugura la ronda de comparecencias en la cámara baja por la trama Kitchen, ha dicho al respecto que "tiene claro" que Martínez, imputado en la pieza séptima del caso Villarejo por estos hechos, no tenía ningún tipo de relación con él y por tanto lo ve incapaz de organizar un operativo de tales características "sin contar con el respaldo de algún superior jerárquico", ha dicho. "Siguiendo con las suposiciones yo entiendo que alguna persona de la que dependía el señor Fernández Díaz le traslada su preocupación por la posible existencia de documentación... porque sino no lo entiendo", añade. "¿Qué persona puede ser esa?", le pregunta el diputado, a lo que el exgerente popular responde: "Mariano Rajoy".

Con todo, el extesorero está guardando silencio en relación a los puntos más delicados de esta investigación penal. De este modo, sí que ha repetido lo ya declarado en el juicio por la caja B del PP. Ahora bien, en la causa Kitchen, en la que figura como perjudicado, no quiere hablar de más, teniendo en cuenta que el magistrado que lo investiga, Manuel García Castellón, ya le ha advertido que en esta pieza del caso Villarejo está secreta parcialmente. De hecho, le ha tomado declaración hasta en dos ocasiones en secreto al igual que ha hecho con el que fuera su chófer, Sergio Ríos Esgueva. "En mis dos últimas declaraciones el señor juez me ha indicado el carácter secreto de las actuaciones y que no podía revelar nada de lo que se me estaba preguntando", ha apuntado para añadir, no obstante, que él es el primer interesado en saber lo que de verdad pasó.

El pacto de su mujer

Preguntado por un posible pacto con el PP en relación a su mujer Rosalía Iglesias, Bárcenas ha negado la mayor y ha dicho que no pidió "nada" ni comprometió "a nadie" en relación a este asunto. No obstante, en su escrito remitido a la Fiscalía Anticorrupción hace un mes en el que mostraba su colaboración con la Justicia, Bárcenas expuso que creyó "inocentemente" en la promesa que se le hizo desde el partido acerca de que su esposa no entraría en prisión a cambio de que él no contara lo que sabía del PP. "No ha existido ningún pacto, lo único que hubo fueron unas conversaciones en el sentido de no agredirnos mutuamente", ha dicho. Al respecto ha vuelto a apuntar como ya hiciera en la vista oral por la reforma de la sede, que Enrique López, actual consejero de Justicia en la Comunidad de Madrid, no tuvo más papel en estas comunicaciones que la de presentar su enlace al abogado que defiende al PP.

Aprovechando su intervención en la cámara baja, también se le ha preguntado por la fortuna oculta en Suiza. Bárcenas, que justo acaba de recibir el visto bueno de la Audiencia Nacional para disfrutar de sus primeros permisos penitenciarios, ha dejado claro que el patrimonio que amasa en Ginebra es solo suyo. A requerimiento de la diputada del Grupo Parlamentario Vox, Macarena Olona, el exsenador ha respondido que esta comparecencia se ciñe solo a la trama Kitchen y que, en lo que respecta al dinero en Suiza, se trata de un asunto juzgado en el marco de la causa por la primera época de la trama Gürtel. Del mismo modo, también ha negado estar en prisión por culpa de la excúpula de su partido.

"Yo estoy en prisión porque he cometido una serie de delitos fiscales y los he reconocido y estoy cumpliendo la pena que me corresponde", dice. "Ahí el PP no tiene ninguna responsabilidad", ha respondido al diputado independentista Gabriel Rufián.