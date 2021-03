Bárcenas: "El PP de Rajoy organizó una operación para sustraer documentos"

En su segundo día de interrogatorio por el juicio de la caja 'B' Luis Bárcenas ha vuelto a cargar contra el Partido Popular. Si el primer día centró el interrogatorio en la existencia de la contabilidad opaca, en esta ocasión ha reafirmado sus acusaciones apuntando además a la existencia de la trama Kitchen que investiga el caso Villarejo en la Audiencia Nacional. Bárcenas ha tirado de informes policiales y de la Fiscalía Anticorrupción para apuntar a esta operación con la que, según ha dicho, se le sustrajo material clave que atesoraba contra su expartido, entre el que figura una grabación "con la propia voz" de Mariano Rajoy

"La gravedad de todo esto es que el Partido Popular antiguo, no el de Casado, es decir, los dirigentes del PP bajo el mandato como presidente de Mariano Rajoy, organizan como sabemos una operación policial para sustraerme los documentos y los soportes de audio que acreditarían de una forma más contundente tanto la documentación que aporté de los papeles como la propia voz del señor Rajoy, su conocimiento de la llevanza de una contabilidad paralela, extracontable en el Partido Popular", ha dicho a preguntas de su abogado. En esta nueva sesión ha ido un paso más allá y ha dicho que, aunque no tiene animadversión al partido para el que trabajó tres décadas, le parece una "cobardía no dar la cara" por la caja 'B'.

"En este tema lo único molesto es la cobardía de una serie de personas que no están dispuestas como otros sí estamos haciendo a reconocer que nos hemos equivocado, que hemos cometido errores, que nos hemos financiado irregularmente y que sabíamos lo que estábamos haciendo. En un momento en que, en una situación como la de ahora que todos están fuera de política y no se puede exigir eso que llaman responsabilidades políticas me parece una cobardía no hacer eso de dar la cara. Animadversión mía ninguna. Al contrario, es conocido que la señora Cospedal y yo no nos tenemos simpatía. Es ampliamente conocida su conversación grabada con Villarejo 'que lo sabe Mariano y que hay que perseguir a Bárcenas'.