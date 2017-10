Bárcenas ocultó más de 4 millones que siguen sin aparecer, según la fiscal 

La fiscal Concepción Sabadell ha dicho hoy en el juicio del caso Gürtel que no se sabe dónde están 4.100.000 euros de los más de diez millones que el extesorero del PP Luis Bárcenas ocultó en cuentas bancarias de Suiza.



Ha añadido que el hecho de que Bárcenas, para quien pide 39 años de prisión, se acogiera a la denominada "amnistía fiscal" en la declaración de fondos en Suiza no le exime de responsabilidad penal.



La representante del Ministerio Público ha seguido hoy, por tercer día consecutivo, exponiendo su informe final respecto a los 37 acusados en este caso de corrupción política, entre ellos Luis Bárcenas, del que ha dicho que blanqueó el dinero que obtuvo de la caja B del PP y de comisiones por adjudicaciones de contrataciones públicas ocultándolo en cuentas bancarias de Suiza.



Ha añadido que para ello contó con la ayuda del extesorero de Alianza Popular Ángel Sanchís Perales y su hijo Ángel Sanchís Herrero, para los que solicita ocho y seis años de prisión, respectivamente, y ha agregado que actuó como cooperadora necesaria la esposa de Bárcenas, Rosalía Iglesias, para quien reclama 24 años de prisión.



La fiscal ha comentado que Bárcenas realizó actividades de blanqueo "con tal eficacia que hasta el momento no han podido ser localizados por la investigación judicial" unos movimientos de 3.800.000 euros y una retirada de efectivo de 300.000.



Ha mantenido que el extesorero del PP se acogió a la Declaración Tributaria Especial (DTE), la denominada "amnistía fiscal", "no para regularizar sino para ocultar la titularidad de esas cuentas, ya que esa DTE se hizo a nombre de empresas".



"Hay un abundantísimo patrimonio de Bárcenas no declarado a Hacienda", ha apostillado la fiscal, que ha precisado que usó sociedades instrumentales que carecían de actividad y empleados y que tenían como única finalidad ocultar que era el auténtico titular de las cuentas de Suiza.