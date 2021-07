Bárcenas pide investigar seis meses más 'Kitchen' tras la imputación de Cospedal

La investigación sobre la 'operación Kitchen' no termina aquí. Así lo cree el extesorero del PP Luis Bárcenas, que se ha mostrado a favor de que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón continúe, al menos, otros seis meses tratando de averiguar de dónde salió la orden de montar una operación de espionaje contra él y su entorno más cercano. Una petición que llega justo después de que la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal haya declarado como imputada por estos hechos y, en defensa de su partido y del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, haya descargado toda la responsabilidad del operativo parapolicial urdido en 2013 en la cúpula policial de la época.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 ha solicitado a todas las partes personadas que informen sobre si la séptima pieza separada del caso 'Tándem' ha llegado ya a su final o si, por el contrario, consideran que aún quedan diligencias por practicar. Todo ello ante la cercanía de que el próximo 29 de julio se cumple el año de plazo que la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) establece como duración para la instrucción de causas penales. Cierto es que esta línea de investigación, que se enmarca en la macrocausa en la que se analizan las actividades presuntamente irregulares del comisario jubilado José Manuel Villarejo, se abrió en noviembre de 2018, pero con la reforma del artículo 324 de la mencionada ley el verano pasado, el contador de los tiempos se pusieron a cero. Y así ha ocurrido también con otras piezas de la causa, sobre las que el magistrado instructor ha pedido también la opinión de las partes.

Fuentes jurídicas consultadas por La Información señalan que la defensa del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y del que fuera su 'número dos', Francisco Martínez -quien tendrá que volver a comparecer el próximo 12 de julio-, han informado a favor de ampliar la instrucción. También lo ha hecho la abogada del que llevara las cuentas del PP, quien cree que es necesario que la investigación se amplíe "por seis meses más", tal y como permite la ley.

En un escrito, al que ha tenido acceso La Información, la defensa de Bárcenas subraya que la instrucción no puede cerrarse en este momento si se tiene en cuenta que el pasado 16 de junio se acordó levantar el secreto de sumario de una subpieza relacionada con el operativo parapolicial montado para sustraer a Bárcenas la información comprometedora para el PP que éste podría guardar tras romper relaciones con el partido para el que trabajó durante más de 30 años. Esta parte de la investigación se formó en septiembre de 2020 tras la entrada y registro en el domicilio de Sergio Ríos, el que fuera chófer de Bárcenas y que actuó como confidente policial, donde se intervinieron diversos dispositivos de telefonía móvil.

"Quedan numerosas declaraciones" pendientes

Por ello, la letrada, que también representa a la mujer e hijo de Bárcenas, personados igualmente como perjudicados de la 'Kitchen', apunta que "aún quedan numerosas declaraciones de investigados, de testigos y otras diligencias de investigación por practicar". En su última declaración, el también exsenador del PP señaló ante el juez García Castellón que encargó a su entonces chófer trasladar en 2013 sus pertenencias desde la sede del partido en la calle Génova de Madrid hasta el estudio de restauración de su mujer, Rosalía Iglesias. Y afirmó que en esas cajas se encontraban los 'pendrive' donde supuestamente se guardaron las grabaciones que demostrarían que el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y el exsecretario general del PP Javier Arenas eran conocedores de la existencia de una contabilidad paralela en la formación política. No obstante, precisó que no advirtió que estos dispositivos ya no estaban en su poder hasta dos años más tarde cuando salió de prisión provisional.

Además, recientemente se han incorporado a la causa los informes elaborados por la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía Nacional que analizan 13 agendas que se incautaron a Villarejo en octubre de 2020. Por el contenido de éstas, el juez acordó, tres años después de estar investigado la 'operación Kitchen', imputar a María Dolores de Cospedal y a su marido, el empresario Ignacio López del Hierro. Ambos han negado, en sus respectivas comparecencias judiciales, que los contactos con el comisario jubilado tuvieran como objeto Luis Bárcenas, ya fuera por su relación en la trama Gürtel, por las hojas manuscritas en las que contabilizó los movimientos de la supuesta caja 'b', o con su posterior espionaje.

Cospedal desvinculó al PP de la' Kitchen'

Más rotunda fue la exdirigente del PP. En su declaración como investigada este martes señaló ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 que ella respondía por el partido y aseguró que nunca se contrató a Villarejo para que realizara algún servicio y que, por tanto, tampoco se le había hecho ningún pago. En este sentido, Cospedal salió en defensa de la formación política entonces liderada por Mariano Rajoy y recalcó que no tenía ni ningún interés en sustraer información a Bárcenas, al que, una vez más, trató de restar credibilidad.

Es más, tras insinuar que si hubieran querido robar documentación al extesorero, el partido político podría haberlo hecho en el momento que prohibió en enero de 2013 su entrada en la sede; achacó cualquier tipo de responsabilidad a la cúpula policial, insistiendo en que las "labores policiales son policiales" y ahí "nada tenía que ver" la formación política.

Sin embargo, Villarejo -quien accedía a la sede del PP a través del garaje y en coche oficial, según han confirmado el marido de Cospedal y el que fuera jefe de Gabinete de ésta, José Luis Ortiz- no comparte esta tesis de la ex 'número dos' de Rajoy. Ya en su comparecencia en la comisión de investigación del Congreso de los Diputados sobre la operación que él mismo bautizó como 'Kitchen', en honor al apodo que le puso a Ríos ("Cocinero"), apuntó directamente al expresidente del Gobierno. Según su relato, el entonces director de la Policía Nacional Ignacio Cosidó -quien no se encuentra imputado en esta causa- le habría encomendado que dejara dos operaciones que tenía en curso en Arabia Saudí y el Líbano para que convenciera al entonces chófer de la familia Bárcenas que actuara confidente policial. Ríos cobró 2.000 euros mensuales procedentes de fondos reservados, según consta en el sumario.

Villarejo dice que Rajoy tenía "interés" en la operación

El comisario jubilado afirmó que Rajoy "tenía interés" en conseguir la documentación que conservaba Bárcenas porque "podía afectar a su partido", pero también a "altas instituciones del Estado", y que contactaba con él a través de SMS cuando terceros, como Cospedal o el entonces secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez , le pedían que respondiera a las "inquietudes del presidente". Por estas afirmaciones, además por las anotaciones que plasmó en sus cuadernos recientemente analizados, el juez García Castellón le ha citado a declarar este viernes.

Villarejo se ha adelantado y en un escrito dirigido al magistrado, al que también tuvo acceso este diario, ya avanza que tras el éxito de la denominada 'operación Cataluña', por la que fue "felicitado" por el propio Rajoy de forma "discreta y privadamente a través del teléfono de Cospedal", le volvieron a llamar para captar "fuentes humanas" una vez iniciado ya el operativo que se investiga ahora en la Audiencia Nacional.

El escrito continua relatando que, además, le dieron a entender que el entonces jefe del Ejecutivo "volvía a querer estar informado puntualmente, casi a diario" de los avances de la operación policial montado entorno a Bárcenas y que por ello le proporcionaron "dos teléfonos de contacto con el presidente Rajoy para una interlocución directa". El objetivo era evitar las "discrepancias" que ya habían surgido en la 'operación Cataluña", en la que, según explica el agente encubierto, llegaba a Presidencia una "versión algo diferente" de la información que transmitía por la cadena de mando del Ministerio del Interior y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).