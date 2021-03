Bárcenas tirará del fallo del TS sobre la red Gürtel para su cruzada contra el PP

Luis Bárcenas superó este lunes el primer asalto por el juicio de la caja B del PP. El extesorero se enfrentó a un fiscal Anticorrupción que cuestionó en muchos momentos de las cuatro horas que duró el interrogatorio la veracidad de sus papeles sobre la caja 'B'. Bárcenas insistió en que sus manuscritos son los que verdad cuentan como prueba y no las posteriores modificaciones que se hicieran por encargo de su superior, Álvaro Lapuerta. Aunque el Ministerio Público continuará cuestionando estos apuntes sobre una contabilidad extraoficial del partido, el también exsenador cuenta con una baza clave en esta vista oral y es lo que concluyó el Tribunal Supremo en su sentencia de la primera época de la red Gürtel en relación a esta caja 'B'.

"¿Era consciente de que se alteraban los documentos que se reflejaban en la contabilidad?", le preguntó Romeral en la sesión de este lunes. "Éramos conscientes de que el comportamiento no se adecuaba a las normas mercantiles normales", respondió el extesorero del PP, el cual delegó en todo momento la responsabilidad en el fallecido Lapuerta. De hecho, dijo que modificó una anotación relativa al arquitecto Gonzalo Urquijo (también acusado en el procedimiento) y cambió el nombre por sus iniciales porque así se lo pidió su entonces superior. Aunque en un principio apuntó que no había más cambios, acabó admitiendo que acabó incluyendo en las hojas a Mariano Rajoy también por orden de Lapuerta.

Aunque esta pieza se centra en investigar el pago de más de 1,5 millones de euros en negro para reformar la sede del PP; lo cierto es que Bárcenas se va a aferrar a estas pruebas para demostrar que existió un circuito opaco que instauró, según dijo ayer, Francisco Álvarez Cascos tras su llegada a la secretaría general del PP en 1989. Bárcenas, que recientemente se ofreció a colaborar con la Justicia sobre este asunto, ha insistido en que muchas de las pruebas clave que atesoraba se las robaron y destruyeron en el marco de la trama Kitchen que auspició la brigada parapolicial a espaldas del entonces magistrado del caso Gürtel, Pablo Ruz. Sin embargo, el extesorero se apoyará paradójicamente, en la sentencia del Tribunal Supremo que confirmó su condena (aunque la redujo a 29 años de prisión) por la primera época de la trama Gürtel para salvar los muebles en esta vista oral.

La tesis del Supremo

El fallo, pese a que se centraba en las actividades de Francisco Correa, se pronunció también sobre la caja 'B' del Partido Popular, el cual resultó condenado como partícipe a título lucrativo por las actividades de la red del empresario madrileño. Aunque el alto tribunal cuestionó el cambio de versiones que ha protagonizado en este tiempo (dijo que "bien hubiera estado que hubiera mantenido una posición lineal que dotara de credibilidad su testimonio) también validó la prueba de cargo en la que se apoyó la Audiencia Nacional. Consideró que los testimonios y grabaciones con las que se contó en la vista oral fueron suficientes para acreditar la condena. Cabe recordar que tanto un grupo de empresarios como el exsecretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, admitieron los pagos en 'B' de donantes.

Ahora Bárcenas afronta la segunda parte de un interrogatorio que se espera menos tenso puesto que ya adelantó este lunes que se acogería a su derecho de no responder a las acusaciones populares. A falta de conocer si todavía conserva un as bajo la manga y saca a relucir nuevos episodios de la caja 'B' este lunes ya sorprendió al apuntar que Javier Iglesias, un letrado cercano al partido, le ofreció 500.000 euros en metálico a cambio de volver a reescribir sus manuscritos. El objetivo, según planteó, era modificar los conceptos y las cantidades para deslegitimar la versión publicada en prensa y así hacer ver en la opinión pública que habían sido víctimas de una manipulación. Bárcenas, que no había hablado en sede judicial de estos hechos, dijo que se negó y que reclamó 975.000 euros en 'A', que es lo que le correspondía por su despido de la formación.

De Acebes a Cospedal

Por lo demás, el extesorero no defraudó y apuntó a sus 'objetivos' como ya avanzó que haría, rota la tregua con el PP. Así pues, señaló primero a Cascos como el instaurador de este sistema, aunque luego, al ser preguntado por quienes participaron en esta dinámica, enumeró la larga lista que ya sacó a relucir a mediados de 2013 ante Ruz. "Cascos, Arenas, Rajoy, Cospedal, Mayor Oreja, Federico Trillo, José Miguel Ortí... y Pedro Arriola", especificó. En relación a los conceptos que anotó en sus famosos papeles, Bárcenas expuso que variaban desde pagos de retribuciones a complementos de sueldos. Según precisó, en muchos casos estas 'recompensas' se producían por "dedicar una parte muy importante de su tiempo al partido" y porque con la entrada en vigor de la Ley de Incompatibilidades en 1997, los cargos electos percibían menos remuneración y querían compensar esa merma de ingresos.

Sobre el punto nuclear de este juicio, que es el relativo a los pagos en negro de la reforma del PP, Bárcenas no escurrió el bulto y admitió que se le impuso como condición al despacho Unifica, que fue el que llevó a cabo las obras de la sede entre 2005 y 2010. Precisamente el final de las obras coincidió con el año en que concluyó la dinámica de los pagos opacos de los donantes. Según explicó, el estallido de la trama Gürtel hizo que los empresarios ya no continuaran con esta mecánica, que terminó de cerrarse con el pago por parte de la formación nacional de un embargo de 50.000 euros como consecuencia de una deuda contraída por el PP de Pontevedra. Al exigirse ese desembolso a la formación regional, lo cobraron en B. "Me traen 50.000 euros que yo procedo a meter en dos sobres. Y como ni Cospedal ni Rajoy habían recibido nada porque habíamos dejado la caja a cero entiendo que yo les doy los sobres y ellos sabrían lo que tienen que hacer", sentenció.