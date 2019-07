Un barco pesquero encuentra el cuerpo de un hombre joven en la costa de Cantabria 

Un barco pesquero ha encontrado esta mañana, poco antes de las 12 horas, flotando en el mar el cuerpo de un hombre joven a una milla de la playa de Luaña, en la costa de Cóbreces (Alfoz de Lloredo).

Aunque el cuerpo no ha sido aún identificado, la zona en la que ha aparecido está próxima a los acantilados de Ruiloba, donde el pasado 23 de junio desapareció el joven de 16 años Manuel Blanco cuando se encontraba con su familia en Casasola.

Según han informado a Europa Press fuentes del servicio de emergencias 112, ha sido el pesquero de Comillas 'Nuevo playa de Luaña' el que ha encontrado en el mar el cadáver, que ya ha sido recuperado y ha quedado bajo la custodia de la Guardia Civil, a la espera de que se realice la autopsia y se confirme su identidad.

En la operación ha participado el helicóptero de rescate del Gobierno de Cantabria, que ha trasladado el cuerpo al aeropuerto Seve Ballesteros-Santander a petición de la Guardia Civil.

Los especialistas en criminalística de la Policía Judicial no han podido realizar su identificación 'in situ' debido al estado que presenta el cuerpo, por lo que será necesario el uso de técnicas forenses para la extracción de AND, ha informado la Guardia Civil.

Las mismas fuentes han indicado que "no se puede descartar" que el cuerpo sea el del joven de 16 años desparecido en la zona de acantilados próximos a la ermita El Remedio, en Ruiloba.