El 60% de los españoles reclama más restricciones para controlar la Covid. 

Quieren más dureza. Seis de cada diez españoles piensa que los gobiernos central y autonómicos deberían haber tomado medidas más estrictas para frenar la pandemia, según desvela el tercer estudio sobre consecuencias y efectos del coronavirus realizado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). En concreto, este estudio, publicado este jueves y recogido por Europa Press, se realizó entre los días 11 y 16 del pasado mes de diciembre, esto es, a las puertas de la Navidad, justo cuando algunas comunidades decidieron aumentar las restricciones previstas para estas fechas.

Sin embargo, el 59,2% de los españoles consultados por el organismo que dirige José Félix Tezanos considera que habría que haber adoptado medidas más contundentes de las acordadas entonces por el Gobierno y las comunidades autónomas. Frente a ellos, un 25,8% de los encuestados opina que las restricciones adoptadas eran "y son" las "adecuadas" y "necesarias", y sólo un 2,1% cree que no había "ni hay" que tomar medidas que limiten las libertades.

En el segundo estudio sobre el impacto del coronavirus que el CIS realizó el pasado mes de noviembre el 57,2% de los encuestados se respaldaban el estado de alarma decidido por el Gobierno hasta el próximo mes de junio pero una mayoría de la población (un 63,1%) rechazaba un nuevo confinamiento domiciliario como el vivido entre marzo y junio del año pasado.

Sobre la vacuna

Por otra parte, el 47,6 por ciento de los españoles considera que con las vacunas contra el coronavirus podremos hacer todo lo que hacíamos antes, mientras que casi un 52 por ciento lo duda o afirma que de momento e incluso definitivamente, no. Cuando tengamos una o varias vacunas contra la Covid-19 las personas volverán a poder llevar una vida como antes de la pandemia para el 47, 6% de los entrevistados, mientras un 25,1% dice que "de momento no", un 9,7% "definitivamente no" y dudan el 17,1% de los españoles.

Entre las personas que creen que no podrán hacer la vida de antes de la crisis sanitaria, hay quien cree que tiene que pasar tiempo para la normalidad y para ver los efectos (29,9%); y un 21,9% no confía en la vacuna, en la rapidez con que se ha fabricado y duda de su eficacia. Además, un 21,2% considera que ha habido muchos cambios en todos los ámbitos y la vida no va a ser igual, y un 11,2% dice que tendría que estar toda la población vacunada, que sería necesaria la inmunidad total. Un 5,5% cree que tendremos que seguir tomando medidas.

El 10,4% de todas las personas entrevistadas consideran que tiene que pasar tiempo para la normalidad y para ver los efectos y un 7,6% no confía en la vacuna, en la rapidez con que se ha fabricado y duda de su eficacia. Y a la pregunta de si hubiera escasez de respiradores, vacunas, medicamentos u otros remedios para el coronavirus, a quién decidiría facilitárselo, el 29,6% dijo que a la persona joven, con más vida por delante. Mientras que un 26,2% al más enfermo y con más riesgo de morir y un 9,6% al más anciano por ser más vulnerable. La situación del coronavirus que se está viviendo en España y en otros lugares sigue preocupando mucho a los españoles (49,3%) y bastante (42,7%); regular al 1,5%, algo a un 4,2% y nada o casi nada al 2,2%. No obstante, el 11,4% ha señalado que el coronavirus está afectando mucho a su familia directa; pero bastante a un 43,1%; regular al 3,8% y afecta poco el 23,7%.

El 99% utiliza la mascarilla

Por último, prácticamente la inmensa mayoría de los ciudadanos utiliza la mascarilla habitualmente como medida de protección frente a la pandemia y casi un 20 necesita nueve o más a lo largo de la semana. En su último estudio, realizado a través de 2.084 encuestas entre el 11 y el 16 de diciembre, señala que el 15,5 necesita siete semanalmente, el 14,3, tres y el 10,8, cuatro, en tanto que el 6,3 usa siempre la misma, que no es desechable.

La mayoría asegura que guarda la distancia de seguridad recomendada

El 20,3 las utiliza entre una y dos horas a lo largo del día, el 13,8 entre dos y tres horas y el 10,3 entre tres y cuatro, en tanto que el 8,3 lo hace más de diez horas, en los lugares públicos. La práctica totalidad de los encuestados, el 94,2 usa gel hidroalcohólico para desinfectarse las manos. l 63,4 lo hace al entrar o salir de un restaurante o bar, el 42,6 siempre o casi siempre, el 37,6 cada vez que toca un objeto y 37,3 al llegar y salir de casa.

Además el 95,1 guarda la distancia recomendada por las autoridades de seguridad entre las personas, el 95,8 se lava las manos con frecuencia y más del 50 por ciento desinfecta los productos alimenticios antes de comerlos. Del 24 por ciento que usa más medidas de protección, el 44 desinfecta la casa y sus objetos con alcohol, lejía u ozono y el 22,2 desinfecta y limpia los zapatos o se descalza y los deja fuera.