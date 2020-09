BBVA se declara víctima de su forensic y reclama al juez el fin de la investigación

BBVA no quiere que las partes que integran el caso Tándem terminen beneficiándose de su forensic. Por ese motivo, la defensa legal de la entidad ha pedido al magistrado instructor que ponga fin al "goteo de solicitudes" de los afectados por los encargos a José Manuel Villarejo para evitar que la causa se torne en su contra. De hecho, alega que el procedimiento penal que sigue la Audiencia Nacional por los trabajos privados del comisario jubilado no puede terminar convirtiéndose en una "auditoría general", razón por la cual exhorta al magistrado a que no avance más por esta vía y "considere suficiente" la investigación interna del banco.

El forensic que ordenó Carlos Torres tras saltar a la luz la relación contractual con el Grupo Cenyt está complicando el horizonte judicial de la entidad. La presentación el pasado mes de febrero de este trabajo ante los investigadores de la causa puso en la picota al banco por no haber incluido en las primeras conclusiones los 'hits' relativos a Sacyr, Luis del Rivero, Fernando Martín o Luis Pineda. Estas exclusiones, que según el banco solo obedecían a un criterio temporal ante la celeridad con la que se requería el forensic, llevaron a las acusaciones a cuestionar el trabajo encargado a PwC. Desde entonces, muchas han sido las peticiones cursadas en la Audiencia Nacional para que el banco aporte más correos electrónicos y evidencias encontradas en la exhaustiva investigación interna.

"De esta forma, por ejemplo, cuando una parte solicita la incorporación de correos electrónicos, debería justificar el motivo de tal petición, indicar por qué esos correos y no otros, no siendo admisibles peticiones en las que se solicite toda la correspondencia mantenida entre dos sujetos por un periodo de 14 años. Peticiones de esta índole son prospectivas con las que el solicitante juega a pedirlo todo a ver si encuentra algo que le venga bien", reza uno de los últimos escritos remitidos por BBVA a la causa y al que ha tenido acceso La Información. De hecho el banco, que está imputado por presuntos delitos de cohecho, revelación de secretos y corrupción en los negocios, alerta de que esta causa no puede terminar convirtiéndose en "una suerte de investigación prospectiva o general de su actividad empresarial".

Los límites de la investigación

Para ilustrar su queja ante el instructor, el banco recoge una serie de peticiones formuladas en los últimos meses por gran parte de los personados en esta novena pieza del caso Tándem. La exclusión de la investigación de parte de las evidencias encontradas por PwC ha derivado en que afectados como el empresario Luis del Rivero (Sacyr); el exvicepresidente del Banco Bilbao-Vizcaya José Domingo de Ampuero o Vicente Benedito Francés (director general adjunto de BBVA) hayan solicitado al magistrado que requiere al banco archivos digitales y correos corporativos que no se encuentran entre el material entregado al Juzgado Central de Instrucción número 6.

Por ejemplo, en lo que respecta a Sacyr -y que Villarejo bautizó como 'Grupo Hostil'- PwC recomendó analizar unos 2,6 millones de ítems si bien en realidad se habrían revisado menos de 250.000, es decir, un 9% de todo lo propuesto. Esto provocó la intervención de la defensa de Luis del Rivero la cual pidió que se incorporaran todos los hits de la línea de investigación de la bautizada como 'operación Trampa' para poder hacer un peritaje de este asunto. Precisamente el presunto espionaje a Sacyr por temor a un intento de asalto al capital del banco fue el primero de los encargos que BBVA hizo a Villarejo en el año 2004. La relación laboral se alargó trece años más y costó a la entidad cerca de 10,3 millones de euros.

Otros afectados fueron más allá y pidieron requisar los discos destino que contienen la imagen forense a partir de todas las evidencias digitales analizadas o los correos de BBVA y de su filial Distrito Castellana Norte, petición esta última formulada por el exdirectivo José Antonio Béjar. Los investigadores del caso también se han pronunciado sobre el asunto. Las declaraciones prestadas en febrero y junio en la Audiencia Nacional por el socio de PwC Javier López de Andreo no contentaron al magistrado que le recordó que debía colaborar con la investigación al margen de que sea un perito de parte, puesto que no le afecta el secreto profesional. Por ese motivo le apeló para que aportara un total de 223 correos electrónicos analizados para la realización del forensic.

Solicitudes prospectivas

Versión diferente sostiene el banco que preside Carlos Torres. Según denuncia en este último escrito, no puede aceptarse que se sustraigan los servicios de la firma contratada para ponerlos bajo "las órdenes y capricho" de las partes del procedimiento porque esto consume tiempo y recursos económicos al banco en beneficio de los que le acusan de recurrir a los servicios privados de Villarejo pese a estar éste en activo dentro de la Policía. Para la entidad todas estas solicitudes son "genéricas, no justificadas y prospectivas" y además deben ir precedidas de un expurgo para que no se produzca un acceso "general e indiscriminado" a sus archivos informáticos.

En esta misma línea se ha pronunciado Francisco González, el cual considera que detrás de todos los hits encontrados relacionados con la contratación de Villarejo se esconden datos relevantes para la estrategia empresarial del banco que, de desvelarse, estarían vulnerando el secreto de empresa y el derecho a la intimidad de terceros. Con todo, este no es el único frente abierto que la entidad afronta por su forensic. Con la llegada del otoño, el magistrado decidirá si volver llamar a declarar a piezas clave del procedimiento penal como ocurre con Béjar. El directivo díscolo ha solicitado volver a ser interrogado para denunciar el contenido del forensic el cual le responsabiliza en gran medida de las contrataciones con el entramado empresarial del comisario jubilado. A esta petición de suma la de la actual directora de Seguridad Corporativa, Inés Ochagavia, también por lo que califica de "errores" en la documentación interna encargada a PwC.