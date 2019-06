Las bases de Colau avalan que gobierne en Barcelona con el respaldo del PSC

Ada Colau repetirá, salvo sorpresa de última hora, como alcaldesa de Barcelona. Las bases de Barcelona en Comú han dado su respaldo a la propuesta de gobernar junto al PSC, sumando así 18 concejales y mandando a la oposición a la ERC de Ernest Maragall, que se queda sin ser el primer edil a pesar de que fue la lista más votada.

La opción escogida por las bases de BComú ha obtenido un apoyo del 71% de los 4.042 participantes en la consulta, han explicado en rueda de prensa dirigentes de los comuns. Esto supone que su candidata pacte con el PSC y que reciba al menos tres votos de BCN Canvi-Cs, liderado por Manuel Valls, relegando así a ERC.

No a repartirse la alcaldía

Horas antes, BComú ya descartó la propuesta del candidato Maragall de repartir la alcaldía con Colau si ésta retirase su candidatura de cara a la próxima investidura. Preguntada por si los comuns podrían aceptar un consistorio al 50% entre Colau y Maragall, ha negado valorar "futuribles" porque para evaluar una propuesta antes debe formularse y ha insistido en que este no ha sido el caso.

Las declaraciones se han producido después de que Maragall se haya abierto a conversar sobre un reparto de la alcaldía con Colau dos años cada uno, si esta decide retirar su candidatura a la investidura, después de que Colau haya asegurado este mismo viernes que esta posibilidad no había estado previamente sobre la mesa.

Sanz ha descartado este viernes que el candidato de ERC a la Alcaldía, Ernest Maragall, haya lanzado una propuesta concreta al no cerrar la puerta a compartir el cargo con la de BComú, Ada Colau: "No hacemos valoraciones sobre cosas que no están sobre la mesa. Las propuestas deben ser reales y han tenido tiempo para hacerlas".

Sanz ha admitido que su formación ha sentido cierta sorpresa "porque vemos que son declaraciones que no expresan ninguna propuesta concreta". La dirigente ha resaltado que todas las formaciones han tenido tiempo suficiente para lanzar planteamientos de este tipo, pero que a día de hoy no hay ninguna propuesta que valorar.

El mismo día que los comunes consultan a sus bases sobre si se decantan por un ejecutivo de Colau con el PSC o uno con ERC con Maragall como alcalde, Sanz ha pedido a los republicanos que respeten este proceso ante una propuesta que "parece una gesticulación más y no una propuesta real, para querer influir en nuestra consulta interna".

Preguntada por si BComú había respondido a propuestas de ERC como la de articular el ejecutivo al 50% y con liderazgo compartido, Sanz ha asegurado que tampoco ha habido "documentos serios" por parte de los republicanos. La dirigente ha valorado el planteamiento de Maragall como un "producto del nerviosismo", y ha asegurado que ningún miembro del equipo republicano ha contactado con los comuns ni antes ni después de sus declaraciones para proponer nada.