El BdE se la juega en el juicio de Bankia con la pericial que tumbó la salida a bolsa

El juicio por el caso Bankia encara en una semana una de las fases clave en cualquier procedimiento penal; la pericial, y lo hace con la declaración de los dos expertos del Banco de España autores de uno de los informes más relevantes del procedimiento. Antonio Busquets y Víctor Sánchez Nogueras comparecen ante el tribunal de la Audiencia Nacional el próximo lunes 17 de junio para ratificar las conclusiones de sus trabajos y que incluyeron presuntas irregularidades en las cuentas que presentó la entidad para salir a bolsa.

Su relato cobrará además especial importancia puesto que podría romper con la imagen de unidad que han mostrado todos los exaltos cargos del supervisor que han desfilado en calidad de testigos a excepción de la testifical que protagonizó José Antonio Casaus. Aunque la misma fue suavizada por sus compañeros que le sucedieron en el uso de la palabra, el inspector aseguró que su "gran error" había sido no reflejar sus impresiones sobre el estado de la entidad con motivo de su debut bursátil a petición expresa de su superior, el cual le solicitó que "no comprometiera mucho" al banco con sus dictámenes.

Por ello el juicio se reanudará en unos días con el turno de los expertos del supervisor los cuáles concluyeron hasta en tres trabajos requeridos por el magistrado instructor de la causa, Fernando Andreu, que las cuentas del ejercicio de 2011 no reflejaban la imagen fiel del banco. Los mismos han sido recogidos como prueba de cargo por las acusaciones, entre ellas por la propia Fiscalía Anticorrupción, que en su escrito contra los antiguos gestores de Bankia apuntó que estos expertos advirtieron que debería haberse plasmado un ajuste de 1.077 millones de euros en los estados financieros que acabaron siendo reformulados ya bajo la presidencia de Ignacio Goirgolzarri.

Mira también Rato rechaza la pericial de la fiscal sobre la inspección del BdE en Caja Madrid

Los peritos de Rato

El tribunal de la Sección Cuarta de lo Penal también escuchará a partir del lunes 17 a otras 11 personas que plasmarán en sede judicial las periciales propuestas por las partes durante la instrucción del macroprocedimiento así como en las cuestiones previas de la vista oral. Precisamente los magistrados han dedicado las últimas semanas a escuchar a los últimos testigos del caso así como a pedir a las partes que se pronuncien sobre el orden que debería seguirse en esta fase que precede a los informes finales. Así fue como el expresidente de Bankia Rodrigo Rato propuso que esta nueva parte del juicio se dividiera a su vez en tres siguiendo un orden cronológico.

Por ese motivo su defensa sugirió que se escuchara en un primer bloque a los expertos que han evaluado la integración de las siete cajas que dio origen al SIP; en un segundo bloque los relativos a la formulación de las cuentas de 2011 y en un tercero a los peritos que han estudiado todos los hechos concernientes a la salida a bolsa en julio de ese año y los asuntos posteriores. De hecho, los siguientes peritos citados por el tribunal son precisamente los propuestos por la defensa del exvicepresidente del Gobierno. De este modo, los expertos Juan Zornoza, Miguel Ángel Tapia y Juan M. García defenderán su informe centrado en los pormenores del folleto informativo de la OPS.

El exdirector gerente del FMI no se opone a las periciales presentadas por Anticorrupción a excepción de la relativa a un informe con fecha de marzo de 2013 que versa sobre las inspecciones del Banco de España sobre Caja Madrid y el plan de integración de junio de 2010 de las siete cajas. Al respecto, el principal acusado del procedimiento alegó que no debería incluirse en la vista puesto que el Ministerio Público no lo mencionó en su escrito de acusación ni en las primeras sesiones de juicio dedicadas a las cuestiones previas.

La fase de periciales, que en principio está señalada para los meses de junio y julio después de que el tribunal decidiera alargar el juicio hasta el mes de septiembre, contará también con la declaración de los expertos Manuel García Ayuso, José Antonio Lainez y Juan Monterrey. Los tres declararán a propuesta conjunta de Deloitte y de su socio externo Francisco Celma, ambos acusado en el procedimiento por el papel que tuvo la firma en el visto bueno de los estados contables de 2010 y de la ausencia del mismo en las cuentas del ejercicio siguiente. Precisamente este ha sido uno de los puntos que más se ha abordado en lo que llevamos de procedimiento de cara a dilucidar los verdaderos motivos por los que las cuentas de 2011 se presentaron ante la CNMV a finales de marzo de 2012 sin que contara con la supervisión del auditor.