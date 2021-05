Begoña Villacís, coordinadora de Cs en Madrid, tras la salida de Ignacio Aguado.

El Comité Ejecutivo de Ciudadanos ha elegido por unanimidad a la vicealcaldesa de la capital, Begoña Villacís, nueva coordinadora del Comité Autonómico del partido en Madrid tras la marcha de la política del exvicepresidente madrileño Ignacio Aguado. Lo ha anunciado en una rueda de prensa en la sede de Ciudadanos la líder del partido, Inés Arrimadas, que ha dicho que Villacís está haciendo "un magnífico trabajo".

Villacís será la nueva coordinadora del Comité Autonómico de Ciudadanos en Madrid en sustitución de Aguado, que abandonó hace una semana la política al presentar además su renuncia en el Comité Permanente del partido, aunque continuará siendo militante del partido. El que fuera vicepresidente de la Comunidad de Madrid no repitió como candidato en las elecciones autonómicas del 4 de mayo y en su lugar lo hizo Edmundo Bal, a quien el partido consideraba con más posibilidades de mantener la presencia naranja en la Asamblea regional, pero no lo consiguió y perdieron los 26 diputados que ganaron en 2019.

Ante la salida a cuentagotas del partido, Ciudadanos no prevé cambiar su marca para intentar relanzar un logo depreciado por los sucesivos reveses electorales y se centrará en las propuestas políticas para recuperar su espacio, ha señalado Inés Arrimadas ante la convención del partido que se celebrará el 17 y 18 de julio en Madrid. Aunque algunos dirigentes se hayan mostrado abiertos a darle una vuelta a la marca como una idea más para intentar remontar en las urnas, la mayoría no lo contempla y desde luego no es una iniciativa que se haya planteado en la ejecutiva, han asegurado fuentes de ésta.

En todo caso, Arrimadas ha asegurado en una rueda de prensa al concluir el comité ejecutivo que el foco de la convención estará en reformas y soluciones políticas, como así lo han puesto de relieve, ha dicho, la inmensa mayoría de las centenares de propuestas que les están trasladando los militantes de cara a la convención. "Ciudadanos seguirá siendo el mismo partido, pero queremos reforzar muchas políticas de nuestro país", ha afirmado y que Cs se acerque al liberalismo europeo, insistiendo en que "desde el centro se pueden gobernar y cambiar cosas".

De este modo, se ha referido a la posibilidad de que Ciudadanos acabe integrándose en el Partido Popular o que pacte algún tipo de alianza electoral, como se apunta desde algunos sectores del PP o por exmiembros de Cs, y ha recalcado que "se habla demasiado" y que en esta convención hay que poner el foco en hablar del futuro y no de los partidos ni de los intereses de partido. Mantiene que Cs no es ni será socio de Pedro Sánchez, una posición que, según ella, no es un cambio de estrategia porque negociar con este gobierno "es muy difícil y lo ha sido siempre". Fuentes de la formación han asegurado que en el Congreso seguirán con la misma línea que hasta ahora, apoyando las iniciativas que consideren positivas para los españoles.