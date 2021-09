Béjar da pistas a DCN para recuperar los correos que reclama el juez de 'Tándem'.

El expresidente de Distrito Castellana Norte (DCN) no se da por vencido en su batalla por conseguir que sus correos electrónicos corporativos y agendas sean entregados al juez que investiga los presuntos negocios irregulares del comisario jubilado José Manuel Villarejo. Antonio Béjar quiere recabar toda esta documentación para intentar acreditar que la decisión del banco BBVA de contratar al agente encubierto no partió de él. Así, para lograr reunir toda la información, y evitar que su entrega al titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García Castellón, se siga demorando, ha dado una serie de indicaciones a la entidad de la que fue despedido tras su imputación en el caso ‘Tándem’ para facilitar la recuperación de todos los datos.

Béjar logró el pasado mes de febrero que la Audiencia Nacional le diera la razón sobre la utilidad que tiene la incorporación a la causa de toda esa información para esclarecer los hechos. Por este motivo, la Sección Tercera de la Sala de lo Penal corrigió al juez instructor y le ordenó que reclamara la totalidad de su correspondencia electrónica y agendas tanto en su etapa en el BBVA como al frente de su filial DCN. La intención de recopilar toda esta información es rebatir el informe ‘forensic’ aportado a la causa por la entidad bancaria -que también se encuentra imputada como persona jurídica en la novena pieza de la macrocausa sobre las labores de Villarejo- que apunta que el que fuera director de Riesgos y Recuperaciones Inmobiliarias del banco fue una de las personas que autorizó pagos a Cenyt, el grupo empresarial del expolicía.

El exdirectivo de BBVA, que ha comparecido ante el juez García Castellón en varias ocasiones, asegura que esa investigación interna se hizo de forma “sesgada” sin contemplar todos sus correos corporativos que demostrarían su escasa intervención en la contratación durante más de una década de los servicios de presuntos espionajes de Villarejo. Así, su estrategia de defensa se centra en demostrar que siempre cumplió órdenes del entonces jefe de Seguridad Julio Corrochano -otro de los imputados-, y que éstas a su vez venían de la ex cúpula del banco.

En cumplimiento con el mandato judicial, pero con la ‘guerra’ aún abierta, BBVA ha entregado ya al juez todos los correos de Béjar que ha encontrado, sin poder aportar el cruce de mensajes con el comisario jubilado o con el que fuera su socio en el Grupo Cenyt, Rafael Redondo. En este sentido, la defensa del expresidente de DCN, en un escrito presentado el pasado 10 de septiembre al que ha tenido acceso La Información, expone que las direcciones de correo electrónico de los principales investigados del caso 'Tándem' “constan en la causa e incluso en el llamado ‘forensic’”. Aún así, destaca que el propio magistrado ha requerido a la Unidad de Asuntos Internos que proporcione dichos datos al banco.

Por otro lado, la compañía presidida por Carlos Torres tampoco ha entregado los correos intercambiados con trabajadores de BBVA, por lo que el equipo jurídico de la entidad solicitó al juez que requiriera a Béjar que detallara dichos e-mails. “Es llamativo que se nos pida a nosotros que concretemos la dirección de correo de empleados”, algunos de ellos del área jurídica, como el investigado Eduardo Ortega, contesta el abogado del ex responsable de Riesgos. En esta línea, advierte de que, pese a que “es evidente” que es el banco quien debe proporcionar dichas cuentas, su cliente no puede proporcionarlas. Por ello, recuerda que la compañía tiene la capacidad de usar el “sistema de custodios u otro que estime oportuno” para comprobar si existe o no correspondencia entre su defendido y esas personas.

Pide comprobar si existe un duplicado

Pero la cosa no queda aquí. Con respecto a la empresa que presidía hasta su imputación, Béjar no cree que no exista copia alguna de los correos electrónicos recibidos y enviados desde la cuenta corporativa. En este sentido, subraya que consta la existencia de una copia del disco duro del ordenador que usaba en la filial de BBVA depositada ante notario, por lo que pide tener acceso al mismo o que se entregue directamente al juez para “comprobar” si existe dicho duplicado.

En cualquier caso, también indica que la que fuera su secretaria en Distrito Castellana Norte tenía delegada la gestión de sus correos y agenda de trabajo. Por ello, pide al juez instructor que se verifique si esta empleada aún tiene acceso a los mismos y de ser así que se proceda a su volcado. En caso de que esta diligencia no diera fruto, el abogado de Béjar informa que existe una última oportunidad para recuperar toda la información solicitada: reclamarla al servicio tecnológico proveedor de mensajería ‘online’.

Según explica el escrito, y tal y como consta en la documentación adjunta a la que también ha tenido acceso este diario, Béjar se ha puesto en contacto con el soporte técnico de Microsoft para preguntar si los correos electrónicos desaparecen una vez se dé de baja una cuenta. “Nos confirman que no borran los correos (…) por lo que están disponibles”, indica. Por ello, a tenor de esta comprobación, la defensa del exdirectivo de BBVA solicita a Distrito Castellana Norte, como “titular de la cuenta” que en su día pudo usar Béjar, que reclame a la empresa tecnológica “la entrega de copia íntegra de dichos correos y agenda”.