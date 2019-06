Belén Esteban del vestido de Pilar Rubio: "Con lo que se ponga está guapísima"

Belén Esteban se casará la próxima semana y está "nerviosa". Ha querido dar la enhorabuena a los recién casados Sergio Ramos y Pilar Rubio en el programa de Viva la Vida, donde también ha confesado que lo tiene todo preparado y está "muy emocionada" como todas las novias. Del vestido de Pilar ha dicho que la colaboradora de 'El Hormiguero' "con lo que se ponga está guapísima. Si lo ha elegido no soy nadie para decir si me gusta o no. No es mi estilo pero la he visto guapísima".

La colaboradora de 'Sálvame' no ha vetado casi nada en su boda. Las invitadas podrán ir vestidas del color que quieran pero lo que sí ha hecho ha sido prohibir los móviles porque "yo pienso que en una celebración es mejor estar con todo el mundo hablando y que no tenga que molestar nade a nadie".

Al ser preguntada sobre la posible exclusiva sobre su boda asegura que lleva toda la tarde "escuchando tonterías y ese día no me lo vas a jorobar", le dice a un colaborador que durante toda la tarde insinúa que Pilar Rubio hace muy bien posando ante la prensa y luciendo el vestido desde que salió del hotel. Belén ha tomado todas las medidas necesarias para evitar filtraciones: sistemas antidrones, focos antipaparazi, seguridad para que nadie se cuele... Entre los casi 300 asistentes hay muchos compañeros de programa de Esteban. Lo que más le va a emocionar será la llegada del brazo de su padrino, ver a su pareja y a "mi madre".