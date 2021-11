Beltrán concilia la línea roja entre Ayuso y Casado en plena 'Cumbre de León'.

El Partido Popular prosigue la 'Cumbre de León' con sus presidentes provinciales este sábado con el afán de dar unidad a las bases al reunir a los 52 líderes regionales. El partido lleva más de un mes planeando el evento, que es el 'clímax' de una estrategia de renovación mucho más amplía a cargo de la Vicepresidenta de la Organización, Ana Beltrán, pero, sin embargo, el acto no se ha deshecho de la 'sombra' de Díaz Ayuso. La relación de la presidenta de la CAM con el presidente del PP ha vuelto a estar en el foco mediático tras saberse que Casado no iba a coincidir con Ayuso en la marcha contra la reforma de la 'Ley Mordaza' de este sábado por la mañana al estar, precisamente, en León. El presidente ha priorizado la cumbre regional y ha desmentido que exista frialdad entre ambos, defendiendo que cada uno "llega a donde puede". El intento del presidente por forzar la agenda a un acto con Ayuso y la no asistencia de Ayuso a León poner sobre la mesa un 'quiero pero no puedo' o, lo que es más gráfico, la sensación de dos líderes que parecen jugar al escondite.

La división, silenciosa pero a voces, dentro del partido se solapa con el esfuerzo de presumir de unidad en el seno 'popular', tal y como muestran las imágenes de la 'Cumbre de León' con la presencia del núcleo duro de Casado. Ana Beltrán, la 'numero tres' del presidente del Partido Popular, ha tenido mucho que ver en la organización. Contra viento y marea, lleva desde julio de 2019 remangándose para lograr unidad interna en toda España. Sigue el designio de Génova para la renovación institucional: actuar, primero, en las bases en las provincias para luego 'pisar fuerte' en las autonomías (como se ha podido comprobar en CyL o Andalucía). Así, a la sombra y con minuciosidad, en un año y medio, Beltrán ha supervisado más de 50 congresos provinciales concluyendo, en su mayoría, con candidaturas únicas. Una labor difícil que ha requerido mediación para que todo el mundo quedase integrado en la misma lista y atajar 'rifirrafes' locales.

Beltrán fue, junto con Álvarez de Toledo y Isabel Ayuso, una de las principales apuestas de Pablo Casado en órganos de competencia 'populares'. Si se analiza la cronología, 2019 fue el 'año clave' femenino del PP: en enero Díaz Ayuso era designada cabeza de lista para la presidencia de la CAM. Más tarde, en julio, se formalizaba el nombramiento de Álvarez de Toledo como portavoz (fugaz) del PP y de Beltrán como Vicesecretaria de la Organización. Tras dos años, sigue habiendo un partido y tres mujeres, pero ahora tienen diferentes implicaciones para Génova. Beltrán, de las tres, queda como la fiel escudera de Casado. La 'numero tres', permanece firme, siendo 'argamasa' tras el proyecto del presidente del PP. Díaz Ayuso, por otro lado, mantiene una la afinidad periférica con pretensión de marcar su propia agenda con el Congreso del PP en Madrid.

"Estoy en constante y estrecha colaboración con Pablo Casado"

Zaragozana de nacimiento, ejerce como representante política desde hace más de una década. Dio el 'salto' en 2008, cuando se afilió al PPN y fue escalando a nivel autonómico, pasando de estar de 'numero dos' en la lista navarra en las elecciones de 2011 a ser elegida presidenta del PPN en 2017. Casado la 'rescató' en 2019 al nombrarla número 5 en la lista del PP por Madrid en el Congreso, un movimiento de preferencia ya que la política se quedó sin lugar de salida tras la aparición de 'Navarra Suma'. Ahora, se ha convertido en persona de confianza del presidente del PP, una condición que se afianzó cuando en verano de 2019 fue nombrada vicepresidenta de Organización del Partido Popular.

'Bajo el ala' de Casado, Beltrán recalca que mantiene una relación "magnífica, constante y estrecha" con él para renovar las estructuras. "Al fin y al cabo", explica a La Información, "es lo que hace que luego se pueda llegar a un buen resultado electoral". Un resultado que esperan alcanzar desde Génova a pesar de las tensiones internas que esperan sortear con una estrategia firme. Su gestión, recalcan fuentes cercanas a ella, también está marcada por su perfil empresarial. Antes de 2008, Beltrán fue durante 20 años directora general de un grupo vitivinícola y mantiene ahora, en su camino político, una actitud de orden y disciplina a través del conocimiento de recursos humanos y la gestión de equipos. "En el departamento tenemos reuniones semanales para ponernos al día de la situación de cada territorio. Vemos las visitas que hay que hacer para ver quién necesita apoyo, dónde hay algún problema y ahí orientamos nuestros esfuerzos con quien tenga un situación comprometida", afirma por teléfono.

Su trabajo 'engrasando' los ejes del Partido Popular sigue en marcha. Anuncia y saca pecho que la labor de 'fontanería' sigue consolidándose y pone en valor la cumbre regional de presidentes de este fin de semana en León. Con ilusión, afirma que es la forma de unir a todos los 'lideres populares' para que aporten sus herramientas habituales de trabajo y se conozcan. La enorme "Cumbre de León" sirve así para 'sacar a la luz' todo el trabajo hecho fuera de Madrid a lo largo de los meses, y 'lucir músculo' nacional aglomerando las filas de Casado.

Beltrán explica su gestión se complementa con el trabajo del secretario general, Teodoro García-Egea, con quien se ha sentado a lo largo de toda la 'Cumbre de León'. Trabaja, cuenta, "codo con codo" con él. La Vicesecretaria de Organización ha estado en constante cooperación con Egea para la celebración de los congresos regionales y la Convención Nacional, un evento en el que estuvo detrás supervisando, especialmente, el acto final en Valencia. Su fidelidad la ha llevado también a mantenerse firme a nivel mediático. Ante las acusaciones de Cayetana Álvarez de Toledo, ha sido tajante y la ha criticado duramente en este medio, tildándola de "incoherente" al mantener su escaño y criticar a la dirección nacional. La relación entre ambas se ha frenado en seco tras la publicación del libro de la exportavoz, como ha confirmado a La Información, ya que, en el pasado, Cayetana había sido una gran aliada de Beltrán en contra del nacionalismo abertzale.

Al ser preguntada por el posible 'escollo' que supone que la exportavoz mantenga su escaño y cómo puede degradar, a la larga, su trabajo de conciliación, afirma: "El proyecto de nuestro partido siempre va a estar ahí. Está hecho y es el que tiene valor. Son momentos puntuales, ocurren habitualmente y no tiene nada que ver con el trabajo que se está realizando en organización". En cuanto a Isabel Ayuso y las tensiones entre Puerta del Sol y Génova, afirma, con calma, que "todo va a salir bien". "Isabel ha sacado un magnífico resultado electoral y la relación con Casado sigue existiendo. Estoy segura que a ambos les mueve el interés el proyecto de Pablo Casado", destaca. Aún así, en sus últimas semanas se han vuelto a vivir momentos de ambigüedad, ya que Díaz Ayuso hacía un llamamiento a que Juanma Moreno fuera "libre" en Andalucía. Unas declaraciones que Egea tuvo que 'remediar'. Llueve sobre mojado sobre el núcleo duro de Pablo Casado. Está por ver hasta dónde llegan las fisuras, aunque la roca asegura estar firme.