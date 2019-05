Botín, Casado, Arrimadas y Monzón, los cuatro españoles en el Club Bilderberg

Cuatro españoles participarán en la selecta reunión de este año del Club Bilderberg. Serán la presidenta del Santander, Ana Botín, que forma parte del llamado 'comité de dirección; el presidente del Partido Popular, Pablo Casado; la nueva portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Inés Arrimadas; y el presidente del Grupo Prisa, Javier Monzón. Se encierran en apenas unas horas en un hotel de Suiza junto a más de 130 hombres y mujeres del mundo de la política y los negocios considerados referentes o figuras emergentes en su sector.

La organización del Bilderberg ha facilitado a La Información el listado completo de asistentes y, efectivamente, en él se encuentra como persona destacada Ana Botín, que ya ha acudido en anteriores ocasiones a la cita y que este 2019 ejerce por primera vez de anfitriona de los invitados españoles en sustitución de Juan Luis Cebrián.

Casado se estrena en el Club Bilderberg, ya que es la primera vez que acude como invitado a la cita. En anteriores ocasiones la dirigente del PP que asistió fue Soraya Sáenz de Santamaría, hoy alejada totalmente de la política y centrada en el despacho Cuatrecasas, y Luis de Guindos, actual vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE).

Lo mismo ocurre con Inés Arrimadas, que se estrena en el Bilderberg. Acudirá representando a Ciudadanos. En anteriores citas los invitados del partido naranja fueron su presidente, Albert Rivera, y su líder en el Parlamento Europeo, Luis Garicano.

En el caso de Javier Monzón, el presidente del Grupo Prisa, también es la primera vez que se reúne con la élite de los negocios mundiales del Bilderberg. Asiste tras la salida de su predecesor, Juan Luis Cebrián, que será uno de los grandes ausentes de esta cita a la que ha acudido en los últimos años.

El lugar escogido por el Bilderberg para reunirse en Montreux, una localidad suiza a orillas del lago Leman. Como es habitual, los asistentes se encerrarán en un complejo rodeado de estrictas medidas de seguridad y en la que no se suele poder fotografiar a los asistentes. La cita arranca este jueves 30 y finaliza el domingo 2 de junio.

La agenda de temas de discusión de este año, según la organización del Bilderberg, incluye asuntos como el nuevo orden estratégico, el futuro de Europa, China, Rusia, el cambio climático, el futuro del capitalismo, el Brexit, la ética en la inteligencia artificial, los peligros de las redes sociales, el espacio y las ciberamenazas.

Lo habitual es que el Club Bilderberg escoja a sus invitados por la proyección que puedan tener en sus respectivos ámbitos de actuación. Por eso acudió Sáenz de Santamaría o María Dolores de Cospedal a alguna cita, teniendo en cuenta la sucesión en el PP; o el propio Rivera, como posible presidenciable.

Todas las reuniones del Bilderberg se rigen por la regla de 'Chatham House' (o el conocido en el sector periodístico como 'off the record'). Los participantes en las reuniones pueden utilizar la información recibida, pero no desvelar la autoría. Todos los encuentros se celebran a puerta cerrada, no existe una agenda detallada, no se proponen resoluciones, no se celebran votaciones y no se emiten comunicados con posiciones concretas.