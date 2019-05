Así será Bilderberg: Casado y Arrimadas van 4 días y Botín volverá a la Champions

El Club Bilderberg que arranca este jueves en un lujoso hotel de Suiza tendrá como protagonistas a cuatro españoles. La presidenta del Banco Santander, Ana Botín, que es miembro del 'comité de dirección' del selecto grupo; el presidente del Grupo Prisa, Javier Monzón, que acude por primera vez al cónclave; y dos políticos de máxima actualidad: Pablo Casado, presidente del PP, e Inés Arrimadas, que acaba de ser nombrada portavoz de Ciudadanos en el Congreso. Sin embargo, el papel de cada uno de ellos en la cita a puerta cerrada será muy diferente.

El cuarteto de españoles tienen previsto llegar a Montreux este mismo jueves. Se irán directos al hotel Fairmont Le Montreux Palace, un complejo de cinco estrellas con vistas privilegiadas al Lago Leman. El complejo lleva varios días blindado y así permanecerá hasta el domingo. El objetivo es evitar a los 'paparazzi' y, sobre todo, las filtraciones. Todo lo que se hable en la cita sigue la regla de 'chatham house' (o el conocido en el sector periodístico como 'off the record'). Los participantes en las reuniones pueden utilizar la información recibida, pero no desvelar la autoría.

La organización del Bilderberg lleva varios meses en marcha. No es algo improvisado. El complejo se reservó con tiempo prudencial para poder alojar a los más de 130 invitados de forma exclusiva. Para poder hacerse una idea de lo que ha costado la organización de la cita anual del club basta conocer cuánto supone alojarse en el hotel. Así, dormir durante tres noches en el complejo, que son las que pasarán la mayor parte de los invitados, cuesta más de 2.100 euros.

En el caso de los cuatro españoles, cada uno llevará rutinas distintas, si bien el papel de los dos políticos invitados será bastante similar. Así, Casado y Arrimadas han sido invitados a participar en todas las sesiones del Bilderberg, por lo que estarán los cuatro días, hasta el domingo 2. De hecho, ambos han vaciado de actos oficiales su agenda de actos en España. Los dos llegarán este jueves a la ciudad suiza y permanecerán encerrados en el hotel de lujo hasta el final de la semana.

Hotel de Montreux donde se celebrará el Bilderberg / Montreux Palace

El idioma oficial de los 'temas de discusión' es el inglés, por lo que tanto Casado como Arrimadas no tendrán problemas en expresarse. Hay que recordar que la agenda oficial de temas es la siguiente: el nuevo orden estratégico, el futuro de Europa, China, Rusia, el cambio climático, el futuro del capitalismo, el Brexit, la ética en la inteligencia artificial, los peligros de las redes sociales, el espacio y las ciberamenazas. En el caso del líder del PP son asuntos que llaman especialmente su atención, ya que es un apasionado de la política internacional.

No se descarta, incluso, que tanto Casado como Arrimadas ofrezcan una ponencia ante los más de 130 invitados de 23 países diferentes. De hecho, el año pasado el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, estuvo en el Bilderberg y ofreció una charla en exclusiva sobre el auge de los populismos en Europa.

Casado y Arrimadas han recibido órdenes de mantener la más estricta confidencialidad sobre lo que suceda en el Club Bilderberg. De hecho, desde sus equipos de PP y Cs se negaban en un principio a reconocer que habían sido invitados a la cita de este año cuando La Información adelantó su presencia en la misma. Habían recibido la invitación hace meses y solo sus equipos más estrechos de colaboradores supieron que habían sido elegidos para participar en la cita.

Botín cambia el Bilderberg por la final de la Champions

El papel de Ana Botín, que ha ejercido de 'introductora' de los invitados españoles en sustitución de Juan Luis Cebrián, será muy diferente al que jueguen Casado y Arrimadas. Así, la presidenta del Banco Santander apenas permanecerá unas horas en Montroux por compromisos profesionales. Y es que uno de los eventos más importantes de su entidad coincide con la cita del selecto club.

Se trata de la final de la Champions League en el Wanda Metropolitano de Madrid, un evento que para Santander es prioritario. Va a ser el acontecimiento deportivo más importante en un año en el que no hay Mundial de fútbol ni Juegos Olímpicos. Botín, por tanto, estará en el palco del Wanda Metropolitano (junto a Pedro Sánchez) y se ausentará del Bilderberg por fuerza mayor.