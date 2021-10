Bildu abre la puerta a aprobar los PGE: no presentará enmienda a la totalidad.

No habrá enmienda a la totalidad a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) por parte de EH Bildu. La portavoz del partido vasco en el Congreso de los Diputados, Mertxe Aizpurua, ha señalado que "como ya lo había dicho", su grupo "no tiene intención" de presentarla, aunque ha precisado que "esto no supone un cheque en blanco".

Aizpurua ha hecho estas declaraciones en Euskadi Irratia este viernes, justo cuando termina el plazo para presentar las enmiendas que piden la devolución de las cuentas para 2022. La portavoz de la coalición soberanista ha indicado que, "hasta tener todo atado", no se puede saber "hasta dónde llegará su grupo en los acuerdos" aunque ha puntualizado que, "en principio van bien".

En todo caso ha remarcado que, aunque no presenten la enmienda a la totalidad "eso no quiere decir" que esta postura sea "a cambio de nada" y EH Bildu "hará sus planteamientos al Gobierno". Preguntada si han logrado algún compromiso por parte del Gobierno, Aizpurua ha señalado que "va por buen camino", aunque "no han conseguido todo".

El voto de EH Bildu a los PGE "habrá que ganarlo", ha señalado Aizpurua, que ha indicado que "todavía quedan semanas para la negociación" y ha indicado que los temas que han puesto sobre la mesa están relacionados con "derechos" de las personas y "temas sociales". "Estamos en ello y luego, una vez atado esto, vendrán otras partidas económicas que tenemos preparadas en favor del País Vasco y la ciudadanía vasca", ha concluido.