Bildu imita a Puigdemont e intenta activar el derecho a decidir en Euskadi

Bildu pretende 'imitar' el órdago catalán y ya cuenta con Puigdemont y Junqueras como referentes. No parece que las consecuencias económicas, sociales y políticas, que cada día aparecen más nítidas en Cataluña sean un freno. Otegui puede que no haya olvidado el baño de multitudes que tuvo en la manifestación por la independencia, selfies, cual estrella, incluidos.



El fin de Ibarretxe, la derrota de ETA, no parece que sean significantes. La diputada de EH Bildu Marian Beitialarrangoitia ha señalado hoy que su formación está haciendo "todo lo que está en su mano" para "activar" la mayoría política y social que, según ha afirmado, "existe en Euskadi" en favor del derecho a decidir. Los términos se repiten: "existe una mayoría social". La realidad de que quien gobierna en Euskadi es el PNV de la mano del PSE no parece importar.



La diputada abertzale, en una entrevista en la Cadena Ser difundida por EH Bildu en una nota, ha puesto de manifiesto que a pesar de "no se exprese con la rotundidad que lo está haciendo en Cataluña", en Euskadi existe una "base cívica, social y política suficientemente amplia" favorable al derecho a decidir y "es necesario activarla". ¿En base a qué datos certifica esta afirmación? No los expone.



Beitialarrangoitia ha afirmado que esa mayoría "también existe en las instituciones" vascas y que a ella corresponde decidir "qué camino se va a recorrer" en Euskadi. "En algunas cosas puede ser similar al camino recorrido en Cataluña, pero en otras será diferente", ha indicado.



A su juicio, "la lección que nos está dando Cataluña es que la única manera de tener una relación bilateral con el Estado español y que ésta sea de igual a igual es constituyéndose en Estado. A día de hoy no hay manera de conseguir ese tipo de relación con el Estado español, porque éste lo impide", ha criticado. Urkullu al menos ha dejado claro que no cree que la ilegalidad sea el mejor camino para construir un país.