Adriana Lastra: "Vamos a quitarle las condecoraciones a Billy el Niño"

Suma y sigue en el 'caso' de Billy el Niño. La portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, ha avanzado este martes que el Gobierno va a proceder a retirar las condecoraciones que recibió el expolicía Antonio González Pacheco, exinspector de la brigada político-social del franquismo. La petición ha partido del grupo EH Bildu, que fue rechazada por la Mesa del Congreso hace unos días dado que generó ciertas dudas jurídicas sobre la protección de datos de las víctimas del expolicía. Este lunes, Lastra ha anunciado que procederá a la retirada de 'medallas' después de que el Congreso tramite la petición para que se publique el expediente al respecto.

Desde Unidas Podemos ya pidieron perdón por aceptar, en un primer momento, el criterio de la mayoría de la Mesa del Congreso, cuyos letrados fallaron en contra de que se pidieran datos personales protegidos por la ley, con el objeto de hacer público el expediente de Billy el niño. Así, en UP expresaron sus dudas jurídicas, pero se sumaron a la mayoría, decisión que la formación abertzale recurrió en un escrito que llegó a la Junta de Portavoces, donde el PP, el PSOE, Ciudadanos, Unidas Podemos y Vox volvieron a rechazar la reconsideración del primer veto.

Tras este segundo rechazo, el propio Pablo Iglesias pidió "disculpas avergonzadas" por una decisión que calificó de error a través de Twitter: "Hoy nos hemos equivocado en la Junta de Portavoces y no hay excusa que valga. Las víctimas del torturador Pacheco no merecen vernos fallar. Las buenas intenciones no justifican errores como este. Por suerte podemos rectificar". Este martes, Lastra ha confirmado el 'paso atrás' que anticipaba Iglesias y el polémico trámite ha salido adelante a instancias del grupo de EH Bildu y de su diputado Jon Iñarritu, y que PSOE y Unidas Podemos, mayoría en la Mesa, han avalado.

La decisión por mayoría del órgano de gobierno del Congreso se ha producido después de que la semana pasada, en la Junta de Portavoces, otra mayoría optara por no facilitar la publicación de dicho documento. La Mesa ha analizado este martes dos aspectos: por un lado, ha ratificado la decisión de la semana pasada de la Junta, pero ha avalado la nueva petición de Iñarritu. Por tanto, al Gobierno llegará una petición del Congreso para que proceda a la publicación del expediente que dio lugar a las condecoraciones de Billy el Niño.

Lastra ha explicado que en su grupo no ha habido cambio de parecer porque éste siempre ha consistido en respetar el criterio de los servicios jurídicos de la Cámara. Dependerá del Gobierno ahora la publicación del expediente, pero la portavoz socialista ha avanzado que la entrada en vigor de la nueva ley de memoria histórica no sólo facilitará este trámite, sino que además propiciará la retirada de las condecoraciones de Billy el Niño. "Así lo dice la ley y eso vamos a hacer", ha apostillado. Espera Lastra que dicha norma se haga realidad "cuanto antes", según ha declarado a los medios.

El portavoz de En Comù Podem, Gerardo Pisarello, miembro de la Mesa del Congreso, ha destacado que la petición al Gobierno para que publique el expediente es "un paso fundamental para remover los crímenes franquistas y cumplir con la ley de memoria histórica". Tras recordar que González Pacheco tiene "cientos" de querellas "en su contra", ha valorado que el Gobierno de PSOE y de Unidas Podemos "esté dispuesto" a retirarle las medallas. "En una sociedad normalizada no se puede tolerar que haya torturadores que sean homenajeados por ello", ha añadido el diputado catalán.