El BNG despeja la investidura de Sánchez: confirma que no votará en contra

El BNG no será un obstáculo para la investidura de Pedro Sánchez. A esta hora, el partido gallego ya ha descartado votar en contra y, en estos momentos, discute con el Partido Socialista si decantar su voto hacia al 'sí', o bien abstenerse. No obstante, la decisión final no se espera hasta la tarde, cuando podrían fructificar las negociaciones que están manteniendo representantes socialistas con el diputado Néstor Rego.

"Tenemos una disposición al diálogo y a la colaboración, pero tiene que haber también compromisos concretos con Galicia, con nuestros problemas, con nuestras necesidades", ha demandado Ana Pontón, portavoz nacional del BNG, durante las últimas horas en referencia a la denominada "agenda gallega", que incluye demandas como la transferencia de la AP-9 y medidas para paliar las continuas subidas de sus peajes o soluciones para la crisis de las industrias electrointensivas, entre otros puntos como la modernización del ferrocarril o el saneamiento de las rías.

Para dar su voto afirmativo a la investidura de Sánchez, los nacionalistas gallegos exigen que los compromisos que logren arrebatar al PSOE queden "materializados en un documento" para firmar. "Creemos que es importante que se pueda constituir gobierno, pero ese gobierno tiene que tener un compromiso claro con aquellos problemas que llevamos sufriendo en nuestro país y que necesitan soluciones, porque los gallegos ya estamos hartos de no pintar nada en el Estado", ha proclamado Ana Pontón.

Mira también La Policía reduce a un hombre que protestaba contra el PSOE en Ferraz

Para la dirigente nacionalista, "está claro" que el diputado que el BNG logró recuperar en las elecciones del pasado mes de noviembre "está sirviendo para poner los intereses de Galicia sobre la mesa, para que Galicia esté presente en esta negociación". "Eso de por sí es una buena noticia y nosotros vamos a trabajar para que eso se materialice en compromisos concretos con la agenda gallega", ha concluido.