Bolaños entrega al comisario europeo de Justicia un documento contra el PP. 

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha entregado al comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, con quien se ha reunido este jueves en Madrid, una lista con la relación de las 19 "excusas" que, según el Gobierno, lleva esgrimiendo el PP desde 2020 para no renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). En declaraciones a Efe al término de la entrevista, Bolaños ha señalado que el comisario y la Comisión Europea están "muy preocupados por el bloqueo" y son "muy conscientes" de que el motivo de la no renovación del órgano de gobierno de los jueces es la posición de "obstruccionismo" del Partido Popular.

Es más, el ministro ha asegurado que el comisario Reynders le ha recalcado la "urgencia y prioridad absoluta para que renovemos el CGPJ, cumpliendo la ley, conforme a la ley vigente" y de modo que de otras cuestiones sobre reformas legislativas "se pueda hablar en el futuro". En esta línea, Félix Bolaños ha considerado una "excusa más" del PP la exigencia de negociar a la vez el nuevo Consejo y la modificación del modelo para la elección de sus miembros transmitida hoy mismo por el responsable de Acción Institucional del PP, Esteban González Pons, tras entrevistarse también con el comisario esta misma mañana.

El titular de Presidencia tiene claro que el CGPJ no se renueva "porque que el PP lo bloquea" y esto es algo que, reitera, "preocupa enormemente a la Comisión Europea". Por ello ha hecho un nuevo llamamiento al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para que para que demuestre "no ya altura de Estado", sino para que tenga "responsabilidad y patriotismo" y "deje de dañar la reputación de España fuera de nuestras fronteras y renueve ya el CGPJ cumpliendo la ley".

De hecho, ha considerado que ese incumplimiento de la ley ha sido el "elemento central" de la conversación que ha mantenido con el comisario de Justicia, al que ha entregado una lista con las 19 "excusas diferentes y variopintas" para no renovar, en la que ha incluido la planteada este jueves por Esteban González Pons. "Hoy dicen que tiene que haber una renovación, de nuevo con condiciones, con líneas rojas" cuando "para cumplir la ley no se pueden poner condiciones ni excusas ni líneas rojas", ha advertido. Y ha añadido que desde el Gobierno están dispuestos a sentarse y hablar "cuando quiera el Partido Popular", pero, ha aseverado, este partido no pueden poner "cada día una excusa diferente para no cumplir la ley".

En la relación facilitada al comisario europeo, el Ejecutivo recoge declaraciones públicas de destacados dirigentes del PP, varias a cargo del anterior líder de la formación, Pablo Casado, con su posición respecto a la falta de acuerdo sobre la renovación de los órganos constitucionales. Parte de ellas aluden a que no era buen momento porque las fuerzas políticas estaban en campaña electoral, otras justifican que con el Gobierno de coalición no se debe pactar nada, por los socios en los que se apoya o por la actitud del presidente Pedro Sánchez. También recoge otro grupo de manifestaciones en las cuales el PP sí se muestra dispuesto a pactar, pero con condiciones.

El ministro Félix Bolaños ha expresado su agradecimiento a Reynders, que en su visita a Madrid de tres días va a ser recibido por cuatro ministros diferentes, por haber acudido a España "con la mejor intención" para "intentar escuchar" todas las opiniones y ha considerado su reunión de esta mañana "cordial, muy constructiva y muy transparente por parte de los dos".