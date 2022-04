Bolaños no teme a Pegasus: asegura que todo quedará en la comisión de secretos. 

Moncloa se mantiene firme a su mensaje de que "no tiene nada que ocultar" y está con la "conciencia tranquila" en relación con el espionaje a más de 60 líderes vinculados con el indepentismo catalán y reitera la intención del Gobierno de esclarecer los hechos, para lo que ya han anunciado iniciativas como el control interno del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la comparecencia de su directora, Paz Esteban, en el Congreso de los Diputados o la constitución de la comisión de secretos de la cámara baja. "Cuanto antes vamos a intentar que en la comisión de secretos oficiales se vayan esclareciendo los hechos", ha apostillado el ministro en un acto de homenaje a Clara Campoamor, en el que se muestra más aliviado después de que el Ejecutivo haya podido sacar adelante su decreto económico para hacer frente a las consecuencias económicas de la guerra con el apoyo de EH Bildu y pese el rechazo de ERC, uno de sus socios de investidura clave.

Tras la tensión vivida en las últimas semanas, con avisos desde Cataluña que ponían la legislatura de Sánchez en apuros y que forzaron al ministro a viajar de urgencia a Cataluña, remarca que "van a demostrar que las instituciones funcionan" y reitera que la ministra de Defensa, Margarita Robles comparecerá en la Cámara Baja para dar las tan ansiadas explicaciones que exige Aragonès. Al ser preguntado por la maniobra de Batet para que todos los grupos parlamentarios puedan acceder a la comisión de secretos oficiales, ha celebrado que se haya podido desatascar tras años de bloqueo, que suponían una "anomalía democrática". "Creo que es impecable que todos los grupos tengan la capacidad de participar en una comisión parlamentaria, cuando vamos a esclarecer los hechos que solo se puede dar en ese contexto porque es información privilegiada", ha apuntado. El ministro no se ha pronunciado a la petición de responsabilidades por parte de Ione Belarra, en un acto de ayer de Podemos, ya que, según ha comentado, nunca se refiere a actos de partidos, y ha insistido en que en lo que está el Gobierno es en seguir "avanzando y aprobando decretos para ayudar a ciudadanos", especialmente a los vulnerables, y a los sectores que lo están pasando mal.

El pasado miércoles, en la sesión de control del Congreso, Robles preguntó a las formaciones independentistas qué debe hacer un Gobierno cuando se declara la independencia o se habla con Rusia, lo que todas interpretaron como una justificación indirecta del espionaje, y lo que llevó a ERC, la CUP y el BNG a pedir su dimisión. Pese a todo, ERC no ha dado el paso de pedir la reprobación de Robles en el Congreso. Podría haber incluido esa censura parlamentaria en la moción que someterá a votación en el Pleno la segunda semana de mayo pero no ha sido así. Esa iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Presss, es consecuencia de la moción que dirigieron el miércoles a la ministra de Defensa, Pilar Llop, y puede ser modificada vía enmiendas antes de que se vote, pero en su redacción original se limita a instar al Gobierno a respetar la resolución del Consejo de Europa de 2021 que ampara el independentismo en la libertad de expresión.

Respecto al voto en contra del PP al decreto antiguerra, Bolaños ve "incomprensible" que existan partidos como el PP que hacen oposición y a los que "no les importa dañar a la gente", y considera "que han perdido el norte por completo":"Lo perdieron con Casado y lo siguen perdiendo con Feijóo", mientras remarca que el Ejecutivo trabaja para beneficiar a la ciudadanía y acompañarla cuando tienen dificultades. Por eso ha dicho no entender la actitud de los populares en relación al decreto ya que, a su juicio, debería trabajar para facilitar la vida de las personas y no perjudicarlas, "como -ha dicho- ha hecho esta semana intentando tumbar el decreto".

El ministro cree que los populares deben explicar por qué quieren "dañar objetivamente a los ciudadanos" y a las empresas, para intentar "desgastar un poco" al Gobierno. Y no lo han conseguido, según sus palabras, porque el Ejecutivo sigue trabajando con su agenda legislativa e intentando gestionar situaciones creadas con la guerra en Ucrania. Por eso, a los partidos que, como Bildu, han permitido su aprobación, les ha agradecido su "responsabilidad". También ha aludido al PP al valorar el trabajo realizado por Clara Campoamor en favor de los derechos de las mujeres. La lucha por los derechos de las mujeres, en su opinión, sigue vigente 50 años después de su fallecimiento porque, según ha comentado, aun hoy existen discursos extremistas que los cuestionan y ponen en duda que exista violencia de género. "Por eso la candidatura de Olona-Bonilla en Andalucía debería aclarar si va a hacer retroceder los derechos de las mujeres", ha manifestado.

ERC exige más explicaciones

Las aguas continúan removidas en el seno de ERC y este sábado han afeado que en Moncloa aún no se hayan depurado responsabilidades y continúen en su "guerra sucia de cloacas". Así lo ha asegurado la secretaria general adjunta y portavoz de ERC, Marta Vilalta, quien ha considerado que el espionaje a líderes independentistas es un "ataque a toda la ciudadanía que democráticamente ha escogido a los representantes de las instituciones", y critica los daños colaterales que supone para las personas que mantuvieron contacto telefónico por los afectados. Ve este caso como un escándalo mayúsculo porque aunque hasta ahora solo se hayan podido acreditar 65 personas espiadas, "el alcance puede ser mucho mayor", algo que para ella rompe las confianzas y enfría las relaciones de ERC con el Gobierno. Pese a ello, defiende que su partido apuesta por la negociación como "mejor vía para solucionar el conflicto".

También ha defendido que el Gobierno ya ha reconocido el espionaje con las declaraciones del miércoles de la ministra de Defensa, Margarita Robles, y dice que la respuesta que ha dado el Ejecutivo de Pedro Sánchez hasta el momento es insuficiente e "insultante". Para Vilalta, lo que debería hacer un Gobierno "comprometido con los derechos más fundamentales y la democracia es ir hasta el fondo de la cuestión, investigar, aclarar la información, ser absolutamente transparente" y con las dimisiones pertinentes, algo que según ella es una cuestión de respeto no solo hacia los afectados, sino sobre todo hacia la ciudadanía.

Si bien ha advertido de que algunos posicionamientos de Unidas Podemos acerca del caso se sintonizan con los de ERC y del conjunto del independentismo, ha recordado que los morados forman parte del Gobierno y que por eso son "cómplices por acción o por omisión" del espionaje, y les ha extendido las peticiones de transparencia y asunción de responsabilidades. También ha cargado contra el PSC, porque cree que no está "teniendo esta actitud valiente y ambiciosa de pedir responsabilidades y la investigación necesaria y suficiente para informar a la ciudadanía ante un escándalo de esta magnitud".

EH Bild opta por esperar

Por su parte, Bildu ha evitado de momento pedir ceses concretos por el espionaje a políticos independentistas desvelado por 'The New Yorker' y por eso no exige expresamente la dimisión de Robles, como sí han hecho ERC y la CUP. En su caso, prefiere esperar a conocer si el espionaje lo ordenó el Gobierno o si fueron sectores de las Fuerzas de Seguridad o la Inteligencia del Estado los que actuaron "por libre". El diputado de la coalición abertzale Jon Iñarritu -uno de los cuatro diputados en activo cuyos móviles fueron intervenidos según la investigación de 'Citizen Lab'- ha manifestado así la postura de su partido en una entrevista al programa 'Parlamento' de Radio Nacional, recogida por Europa Press.

Preguntado si el cese de Robles ayudaría a reconducir las relaciones con el Gobierno de sus socios parlamentarios, quebradas a raíz de ese escándalo, Iñarritu ha destacado que la titular de Defensa no ha estado "acertada" en el fondo ni en las formas al hablar del asunto, aunque ha evitado sumarse a la exigencia de dimisión de Robles alegando que todavía les faltan datos para pedir ceses con nombre y apellidos. "No somos quien para decirle al Gobierno las medidas que tiene que tomar. Pedimos que se esclarezca y se asuman responsabilidades, pero nos falta información en este momento para señalar a uno o varios responsables", ha dicho.

En este contexto, ha añadido que aún se desconoce si todo "ha sido organizado por el Gobierno o si hay un sector de las Fuerzas de Seguridad y la Inteligencia del Estado que, sin ninguna autorización, ha ido por libre", lo que, remarca, "también sería muy preocupante". Hay una tercera hipótesis que apunta a que el espionaje "viniera de otro Estado" pero, de ser así, desde su punto de vista, aún se entendería menos por qué el Gobierno "no se pone a la cabeza de la investigación".