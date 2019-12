Se va la borrasca Elsa, pero llega Fabien: más lluvias, viento y un fuerte oleaje

Muchos españoles vuelven a casa por Navidad este fin de semana. Algunos cogieron el coche ayer y otros lo harán entre el día de hoy, el de mañana o el lunes. Todos ellos, sin embargo, van a tener en común las horas que pasarán en los atascos originados por el temporal, que ya inundan, valga el juego de palabras, las redes sociales. Técnicamente, los que viajaron ayer tuvieron que sufrir las inclemencias de la borrasca Elsa, mientras que los que viajen entre hoy y mañana lo harán bajo la lluvia de Fabien y sufriendo su viento. Elsa, que mantuvo ayer en alerta hasta a 44 provincias, ha dejado cuatro muertos en España y dos en Portugal.

Las imágenes de los ríos desbordados, los comercios destrozados y, por supuesto, las personas fallecidas han hecho que muchos recuerden los desastres causados por la Gota Fría, que asoló el sur-este de la península al final del verano pasado. Como ahora, los destrozos fueron millonarios, aunque la cifra de muertos, en el caso de la Dana, se elevó hasta los siete.

Mira también Las inundaciones por la gota fría ahogan a 9.000 pavos para Navidad en Alicante

La borrasca Elsa, que recibió el nombre en Portugal, se originó en las islas británicas y se instaló en España especialmente entre el jueves y el viernes, aunque la mañana del sábado dará sus últimos coletazos. Ha recorrido la península de oeste a este, azotando fatalmente el norte el día jueves, cuando dejó un muerto en Asturias y otro en Galicia. Ayer se cobró la tercera y la cuarta vida. El primero, un hombre de Vegas del Condado (León) que cayó al río Porma, con un caudal muy superior al habitual, mientras conducía un tractor. El segundo murió mientras practicaba windsurf en Punta Humbría (Huelva).

Las dos personas fallecidas en Asturias y Galicia corrieron similar suerte. La primera, en la localidad de Aller, no pudo sobrevivir a un desprendimiento de tierra y rocas que la dejó sepultada. La segunda quedó atrapada bajo los restos de un muro y tampoco se pudo hacer nada para salvar su vida. En Cantabria, aunque no ha habido que lamentar muertes, se encuentran algunos de los pueblos que más costes materiales van a tener que contar una vez pasen las lluvias. El pueblo de Reinosa, más afectado que ninguno otro, está atravesado por tres ríos y los tres -el Híjar, el Izarilla y el Ebro- han experimentado un gran aumento del nivel de sus aguas, que se desbordaron, inundaron todo el casco antiguo de la localidad y causaron numerosos destrozos. El presidente de la comunidad, Miguel Ángel Revilla, ha asegurado que no habrá que temer víctimas mortales, aunque será necesaria la colaboración estatal para poder restablecer la normalidad.

Durante la tarde del viernes, el Consejo de Ministros aprobó un acuerdo, por valor de 450 millones de euros, que permitirá convocar subvenciones para paliar daños de temporales y catástrofes naturales en las comunidades autónomas de Valencia, Murcia, Castilla La-Mancha, Castilla y León, Cataluña, Galicia, Canarias y Andalucía, pero no en Cantabria, según Europa Press.

La virulencia de la borrasca no se ha remitido únicamente a la zona norte de la península. Algunas de las regiones más afectadas por las tormentas pertenecen a Andalucía. En Nerva (Huelva), donde el agua de las riadas llegó al metro y medio y algunos coches quedaron empotrados en muros de la calle, muchas familias tuvieron que pasar la noche fuera de sus casas. En la capital de la comunidad autónoma, Sevilla, el jueves se experimentaron vientos de hasta 100 km/h y, en Cádiz, el Ayuntamiento decidió cerrar las instalaciones municipales.

El centro del país, por su parte, también se ha visto fuertemente afectado. En Ávila, se experimentaron violentas tormentas, mientras que en ciudades como Guadalajara o Madrid, las autoridades se vieron en la obligación de cerrar parques y zonas públicas. Durante la tarde del viernes, una mujer recibió un fuerte impacto en la cabeza cuando le cayó un trozo de una cornisa en el centro de la capital.

Llega el Fabien: oleaje en Galicia, lluvias persistentes y vientos peligrosos. 32 provincias en alerta

Todavía no se ha ido Elsa y ya ha llegado Fabien. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las costas gallegas y parte de las asturianas presentan, este sábado, un riesgo extremo en cuanto al oleaje por el nuevo temporal que se aproxima por el norte de España. En el resto del litoral cantábrico, así como las costas Baleares, el sur de la Comunidad Valenciana, Almería y Granada, también se mantendrá la alerta, aunque con menor intensidad.

Las lluvias mantendrán su protagonismo durante la jornada y estarán presentes en casi todas las regiones españolas. Se salvarán de las precipitaciones las provincias de Tarragona, Barcelona y Gerona; el sur de la Comunidad Valenciana, Almería, las Islas Canarias y Melilla. A pesar de que en el resto del país sí que lloverá, solo hay que mantener las alertas en Albacete, donde las tormentas pueden representar algún peligro. En el norte de Extremadura y en parte de Castilla-La Mancha también se recomienda precaución.

20/12 18:01 #AEMET #FMA nivel naranja por viento y/o costeros y/o lluvias para mañana en 32 provincias . Imagen del mapa de avisos en vigor a las 18:01 . Para ver una tabla de avisos actualizada haga CLIC EN LA IMAGEN o visite https://t.co/3ce1BF7jDj https://t.co/06GvydVA7s — AEMET (@AEMET_Esp) December 20, 2019

Con lo que sí que va a haber que tener cuidado es con el viento. Galicia, Asturias, Cantabria, La Rioja y Castilla y León son las comunidades con un riesgo más alto de daños, pero el resto de regiones de España no van a estar exentas de sufrir fuertes rachas de viento en algunos momentos del día.

​