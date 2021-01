La borrasca Filomena trae nevadas "sin precedentes" en buena parte del país

La Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior, de acuerdo con las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), mantiene la alerta por temperaturas mínimas y avisa de nevadas a partir de mañana. Además, se espera temporal con precipitaciones abundantes, vientos muy fuertes y mal estado de la mar en Canarias.

La llegada de un nuevo frente atlántico también afectará al área del Estrecho y al sureste peninsular. Se esperan temperaturas muy bajas y heladas generalizadas en gran parte de la Península y Baleares. El miércoles, las provincias con mayor riesgo son Huesca, Teruel, Girona, Lleida, León, Burgos, Segovia y Zamora. El mayor riesgo por nevadas está previsto en Almería, Granada, Jaén y Murcia durante el miércoles. Al día siguiente, serían zonas de las comunidades autónomas de Madrid, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía las más afectadas según la previsión actual.

Por todo ello, este martes ha tenido lugar una reunión de la Unidad de Valoración de Riesgos, órgano que se encuentra contemplado en el Protocolo sobre Coordinación de Actuaciones ante situaciones meteorológicas extremas, para analizar las previsiones meteorológicas para los próximos días y las medidas preventivas a adoptar de forma coordinada, a fin de minimizar las consecuencias negativas de las nevadas en las carreteras del Estado.

En la reunión se ha constatado que todos los servicios de la Administración General del Estado involucrados en el Protocolo están activados y alertados. Asimismo, se ha alertado a todas las comunidades autónomas y delegaciones del Gobierno. En el encuentro, presidido por el director general de Protección Civil y Emergencias, Leonardo Marcos, han participado representantes de los organismos que forman parte de esta Unidad de Valoración: la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), la Dirección General de Tráfico (DGT), la Dirección General de Carreteras y la Unidad Militar de Emergencias (UME), junto con los representantes de la Dirección General de Protección Civil.

RECOMENDACIONES

Por ello, Protección Civil y Emergencias recomienda a los ciudadanos que ante la previsión de nieve y bajas temperaturas vayan muy atentos si viajan por carretera y tengan especial cuidado con las placas de hielo; que se informen de la situación meteorológica y del estado de las carreteras; extremen las precauciones, revisen el vehículo y atiendan a las recomendaciones de Tráfico; y revisen los neumáticos, anticongelante y frenos.

Además, hay que tener la precaución de llenar el depósito de la gasolina y llevar neumáticos de invierno o cadenas; llevar ropa de abrigo y un teléfono móvil con batería de recambio y/o cargador de automóvil; si está atrapado en la nieve, se aconseja permanecer en el coche, con la calefacción puesta, renovando cada cierto tiempo el aire, y vigilar que el tubo de escape no esté obstruido para evitar que los gases penetren en el interior del vehículo.

En caso de quedarse aislado y necesitar ayuda, insta a no intentar resolver la situación por sí mismo, sino que recomienda tratar de informar de este hecho y, salvo que la situación sea insostenible, esperar asistencia. Ante fuertes vientos, conviene asegurar puertas, ventanas y todos aquellos objetos que puedan caer a la vía pública y alejarse de cornisas, árboles, muros o edificaciones en construcción o grúas que puedan desprenderse. También, conviene abstenerse de subir a los andamios sin las adecuadas medidas de protección.

En caso de ir conduciendo, pide extremar las precauciones, especialmente en la salida de túneles, adelantamientos y cruce con vehículos pesados en carreteras de doble sentido; y prestar atención ante la posible presencia de obstáculos en la carretera. Ante vientos costeros, recomienda alejarse de la playa y de otros lugares bajos que puedan ser afectados por las elevadas mareas y oleajes que suelen generarse ante la intensidad de vientos fuertes, si se encuentra en zonas marítimas; y evitar estacionar los vehículos en zonas que puedan verse afectadas por el oleaje.

Finalmente, ante lluvias intensas, aconseja, si se va conduciendo, disminuir la velocidad, extremar las precauciones y no detenerse en zonas donde pueda discurrir gran cantidad de agua; si se tiene que viajar, circular preferentemente por carreteras principales y autopistas. Si comienza a llover de manera torrencial, existe riesgo de inundación. Por ello, aconseja no atravesar con el vehículo ni a pie, los tramos inundados; no intentar salvar su automóvil en medio de una inundación. Si se encuentra en el campo, hay que alejarse de los ríos, torrentes y zonas bajas de laderas y colinas, evitando atravesar vados inundados. Igualmente, debe dirigirse a los puntos más altos de la zona.