Borrell condena la expulsión de los seis eurodiputados del PPE en Venezuela

El ministro de exteriores, Josep Borrell, ha condenado la expulsión de los seis eurodiputados que intentaron entrar anoche en Venezuela y a quienes se les retiró los pasaportes a su llegada al aeropuerto. La comitiva estaba formada por cinco diputados del Partido Popular Europeo y estaba encabezada por Esteban González Pons, vicepresidente primero del PPE.

Borrell ha comparecido ante los medios a las puertas del Parlamento Europeo para condenar la expulsión. "Hubiéramos deseado que entraran y condenamos la actitud del Gobierno de Venezuela, del señor Maduro", ha asegurado. Jean-Yves Le Drian, ministro de Exteriores francés, se ha unido su homólogo español y ha condenado al gobierno venezolano por expulsar a "cinco diputados europeos que iban a preocuparse por el proceso democrático en Venezuela".

Josep Borrell ha asegurado que hizo "todo lo posible" para conseguir que la delegación entrase en el país. El ministro estuvo en contacto con el Embajador español en Caracas, Jesús Silva, quien medió con el gobierno venezolano "para pedir y facilitar la entrada de estos parlamentarios".

El ministro de Exteriores español ha aprovechado para contestar a la petición que llegaba ayer del vicepresidente estadounidense, Mike Pence, quien pidió que se reconociera a Guaidó "como presidente ya electo". Borrell aclaró que "la posición de España y de la UE es reconocer a Guaidó como presidente en ejercicio, interino. Hemos de actuar de acuerdo con las normas, no podemos aceptar la petición de EEUU", especificó el ministro.

En cualquier caso, el jefe de la diplomacia española consideró que "hay temas con respecto a la situación en Venezuela que quizá sean más importantes". Confió en que la misión técnica enviada a Venezuela por el grupo de contacto internacional auspiciado por la UE pueda entrar en el país esta semana, como está previsto, para entrevistarse con todas las partes en la crisis del país. "Próximamente irá a Caracas, si le dejan. Espero que sí le dejen", comentó sobre este grupo técnico "que pedimos los españoles y portugueses insistentemente que se creara en la reunión de Montevideo", dijo en referencia al primer encuentro del grupo de contacto internacional.

"Y ese grupo técnico intentará ver cuáles son los pasos que hay quedar, los plazos, los procedimientos para impulsar el proceso electoral", subrayó. El trabajo del grupo de contacto será abordado hoy por los ministros de Exteriores comunitarios, que han insistido en la convocatoria de unas elecciones presidenciales libres en Venezuela.

Los seis parlamentarios viajaban al país caribeño invitados por la Asamblea Nacional Venezolana y con el objetivo de reunirse con Juan Guaidó, líder del partido Voluntad Popular y reconocido por parte de la comunidad internacional como Presidente interino de Venezuela.

Guaidó ha condenado por Twitter la expulsión de los seis políticos y ha publicado un vídeo en que González Pons relataba cómo se les retuvo los pasaportes sin darles explicación alguna.“No se trata de no dejarnos entrar a nosotros, si no de no dejar al presidente interino Juan Guaidó vea a ninguna personalidad de fuera de venezuela”, ha añadido el eurodiputado.