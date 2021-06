Botín, Isla y Pallete coinciden: España crecerá por encima de las previsiones.

La presidenta ejecutiva de Banco Santander, Ana Botín; el presidente de Inditex, Pablo Isla, y el presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, han coincido este miércoles en que España crecerá por encima de las previsiones en la recuperación de la pandemia. Los tres directivos han participado en una mesa redonda de la XXXVI Reunión Anual del Círculo de Economía, que se celebra en Barcelona, durante una sesión que ha presidido el vicepresidente del Cercle d'Economia, Marc Puig.

Botín ha asegurado que en los próximos meses España "se va a salir del mapa" y que el crecimiento será superior a las previsiones del 6% ó el 7% actuales, e incluso estará por encima del 8% ó el 9%. La directiva ha asegurado que "la cuestión es qué pasa el año que viene" y en cómo se hace lo que toque hacer entre todos los actores económicos, ha añadido textualmente.

Pablo Isla se ha mostrado de acuerdo con estas previsiones y ha incidido en la necesidad de aprovechar los fondos de recuperación Next Generation EU: "Creo que lo ha descrito Ana perfectamente. No tengo nada que añadir". Álvarez-Pallete ha augurado que las estimaciones de recuperación "probablemente se van a quedar cortas", con crecimientos por encima del 6%, algo que -en sus palabras- hace tiempo que no se veía en la economía española.

La Reunión del Círculo de Economía (RCE) se celebra hasta este viernes en Barcelona y está patrocinada CaixaBank, Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) y KPMG, con la colaboración del Ayuntamiento de Barcelona.