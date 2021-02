La brecha salarial más profunda entre funcionarios en España es la territorial

Esta semana, coincidiendo con la celebración del Día Internacional de la Igualdad Salarial, numerosos organismos, sindicatos, think tanks, empresas, etc, han compilado informes sobre la brecha de género existente en el mundo laboral español. En concreto, CSIF, el sindicato mayoritario en la función pública, venía a asegurar que "la brecha salarial de género en España es del 22%, según los últimos datos de la Agencia Tributaria (2019). No obstante, en CSIF estimamos que la brecha se sitúa a día de hoy por encima del 23%, retrocediendo a niveles del 2013, como consecuencia de la precariedad laboral originada por el Covid 19".

Sin embargo, no hay más que echar un vistazo a los datos para colegir que en las administraciones públicas de nuestro país, entre los 2,57 millones de funcionarios que hay oficialmente, la verdadera brecha salarial es regional más que de género, aunque también exista esta última. Según el propio CSIF, las diferencias territoriales son, de media, del 25%.

¿Por qué un funcionario gallego puede llegar a cobrar 21.600 euros anuales menos que uno del País Vasco? ¿Por qué un médico interino que empieza su carrera profesional con 30 años en un hospital andaluz llega a cobrar hasta 14.300 euros netos al año menos que otro de sus mismas características en un hospital del País Vasco? ¿Por qué un funcionario de prisiones del máximo nivel (director) en Cataluña (única comunidad con las competencias traspasadas) llega a percibir 21.800 euros más de sueldo al año que los del resto de España? Miquel Iceta, el nuevo ministro de Política Territorial y Función Pública, tiene trabajo porque las reivindicaciones sindicales por la equiparación salarial de los funcionarios prometen intensificarse en los próximos meses y en diversos ámbitos del funcionariado: Policía y Guardia Civil, funcionarios de prisiones, médicos, enfermeros, maestros y profesores...

La Federación de Servicios Públicos de UGT (FeSP-UGT) ha denunciado que dentro de la Administración de Justicia existe una brecha salarial entre funcionarios de las comunidades autónomas con las competencias transferidas (doce) y las que no las tienen (Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Islas Baleares, Murcia, Órganos Centrales y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla), que puede superar los 8.100 euros anuales. En concreto, la diferencia salarial anual de una persona empleada en el cuerpo de gestión de los no transferidos y otra con las mismas funciones en el País Vasco, la comunidad autónoma con sueldos más elevados, asciende hasta los 8.147 euros anuales. Además, en el cuerpo de tramitación la diferencia salarial se sitúa en los 5.908 euros y en 5.488 euros en el cuerpo de auxilio, según UGT.

"Hay una doble Justicia, una doble velocidad. Denunciamos la desigualdad que existe entre el personal transferido a las CC AA con respecto al personal que permanece en la Administración General del Estado (AGE), que es responsabilidad del Ministerio de Justicia", asegura Carlos Álvarez, secretario general de FeSP UGT.

Y si pasamos de Justicia a Interior, además de la larga lucha que mantienen los sindicatos policiales por la equiparación salarial de la Policía y la Guardia Civil con otros cuerpos autonómicos como Ertzaintza, Policía Foral de Navarra o Mossos d’Esquadra, -según Jusapol, la diferencia entre un policía nacional y un ertzaina puede llegar a ser de "6.000 euros anuales"- hay un caso "especialmente sangrante", denuncian las organizaciones sindicales, con las enormes diferencias entre los funcionarios de prisiones de Cataluña y los del resto de España. Un director de prisión cobra en Cataluña 72.838 euros al año frente a 51.080 del resto de España; un Jefe de Servicio, 44.688 euros y en las otras 16 CCAA, 33.739; un encargado, 41.411, frente a 28.491 y un funcionario genérico 34.143 y en el resto de España, 27.854 euros. Unas diferencias que se sitúan entre los 21.800 y los 6.300 euros por realizar el mismo trabajo y la misma función.

Según la tabla comparativa del año 2020 que hizo pública en su día este sindicato, un funcionario del máximo nivel (Grupo A1-nivel 28) en Galicia, cobra 38.998 euros, frente a los 62.403 de otro de su mismo nivel en Euskadi, mientras que la media en la AGE es de 40.800 euros al año. Igualmente, en el grupo C1-nivel-22 (cuerpos administrativos para los que se necesita la enseñanza secundaria, al menos) el sueldo medio en la AGE se sitúa en los 21.356 euros, los funcionarios de las Comunidades Autónomas de Galicia, Extremadura, Aragón, Valencia, Madrid, Asturias o Andalucía tienen un sueldo de entre 23.655 y 28.927 euros, mientras que en Navarra el sueldo asciende a 33.563 y en el País Vasco a 32.747.

Si nos fijamos en otros colectivos, la brecha también es significativa. Un estudio del Sindicato Médico Andaluz sobre los sueldos en 2020 de los médicos en los hospitales españoles, sin tener en cuenta las guardias, y que analiza cuatro diferentes supuestos, llega a la conclusión de que un médico de 30 años, que empieza su carrera profesional, con plaza interina en un hospital y sin dedicación exclusiva, cobra de media en España, 2.425 euros netos mensuales. Pero un andaluz, en estas mismas circunstancias, apenas llega a los 1.916 euros al mes, mientras que otro que ejerce en Murcia, el sueldo más alto en este supuesto entre las diecisiete CCAA, percibe 2.939. Una diferencia de 1.023 euros mensuales, una brecha del 53,39%.

Pero no queda ahí la cosa. Un médico de más de 40 años, con plaza en propiedad en un hospital y con cinco trienios reconocidos, percibe 3.961 euros netos al mes en el País Vasco, frente a una media de 3.038 euros en el conjunto del Sistema Nacional de Salud. Así, en este supuesto, y si contabilizamos las 14 pagas anuales, un médico de Bilbao gana 12.922 euros netos más al año que uno de, por ejemplo, Badajoz. En general, los médicos peor pagados del SNS son los de Andalucía, Asturias, Extremadura, Navarra y La Rioja, mientras que los del País Vasco, con la excepción de Murcia en el nivel 1, son quienes perciben sueldos más altos.

Aquí hay que hacer una salvedad con los médicos de Ceuta y Melilla, que perciben, en los cuatro niveles analizados entre, 1.000 y 1.500 euros más de media de sueldo neto mensual que sus compañeros del resto de España. Y es que la gestión del Instituto de Gestión Sanitaria INGESA (Ceuta y Melilla es singular. En este territorio se percibe un complemento por residencia, cuyo importe en el segundo semestre de 2020 ha sido de 937,81 euros al mes (11.253,72 euros en cómputo anual) y 56,75 euros cada trienio. Además, en el impuesto de la renta disfrutan de unas retenciones y una tarifa un 60% inferior a la del resto de España, lo que hace que sus sueldos se disparen muy por encima de la media.

De la bata a la pizarra, FeSP UGT ha realizado un estudio comparativo sobre los emolumentos de maestros y profesores de FP y Secundaria en toda España y sus sueldos para el año 2020. Según estos datos, un maestro de educación primaria en un centro público, percibe de media 2.167 euros mensuales brutos, siendo Asturias la comunidad con sueldos más bajos, 2.050 euros mensuales, frente a los 2.485 que percibe un maestro en el País Vasco. En lo referente a los profesores de secundaria, la media nacional de sitúa en 2.517 euros al mes, en Asturias vuelven a estar los sueldos más bajos, con 2.328 euros mensuales, y en Euskadi los más altos, con 2.876 euros. Una diferencia de 7.672 euros al año con catorce pagas.

En cómputos globales, y según este estudio (si no tenemos en cuenta los sueldos de los maestros y profesores de las islas periféricas de Canarias y de Ceuta y Melilla, que cobran más por sus especiales características) los docentes vascos son los mejor remunerados seguidos de los de Castilla-La Mancha, Cantabria y Navarra. Mientras, que los salarios más bajos corresponden a los docentes de Asturias, Aragón y Madrid. El Informe de UGT hace referencia, igualmente a la "pérdida de poder adquisitivo" de los docentes españoles con sueldos prácticamente congelados desde 2009 hasta las subidas salariales del funcionariado de 2020 y 2021.

Desde el sindicato de profesores ANPE se explica que: "Todos los docentes partimos de una misma base en el conjunto del territorio nacional, pero luego hay conceptos que se pagan dependiendo de la autonomía y eso distorsiona y crea muchas diferencias entre los sueldos de los docentes. Por ello reivindicamos retribuciones y conceptos comunes a toda España".