"Brufau está muy preocupado": la clave policial del encargo de Repsol a Villarejo

Las conversaciones que el jefe de seguridad de Repsol mantuvo con José Manuel Villarejo hace ahora casi diez años han puesto contra las cuerdas a Antonio Brufau. El empresario está al borde de la imputación en el caso Tándem por las evidencias que obran en esta pieza vigésimo primera del procedimiento acerca de que lideró la contratación de los servicios del policía para frenar el intento de asalto de Sacyr a la petrolera. Entre las pruebas que han llevado a Anticorrupción a estrechar el cerco a la cotizada destaca una reunión en noviembre de 2011 en la que quedó patente el conocimiento que tuvo de cómo se intentó reducir la toma de control de Luis del Rivero y su inquietud por este asunto. "Está muy preocupado", expuso el responsable de Seguridad de Repsol.

La pieza, que se abrió en diciembre de 2019 tal y como adelantó este diario, afronta estos días un momento crucial teniendo en cuenta que, hasta la fecha, no se ha imputado a ningún presidente en activo de las grandes compañías implicadas en el caso Villarejo. En este caso, las grabaciones analizadas por Asuntos Internos en su informe de ese año junto con la acreditación de los pagos y algunas declaraciones en sede judicial han complicado hasta el extremo el horizonte judicial de Brufau. En lo que respecta al oficio policial, éste recoge las anotaciones de Villarejo tras la reunión mantenida el 2 de noviembre de 2011 con el entonces jefe de seguridad Repsol, Rafael Araujo; su número dos, Rafael Girona, y su homólogo en Caixabank, Miguel Ángel Fernández Rancaño.

El objetivo de este proyecto -que se bautizó como 'Wine'- era aplacar a Del Rivero en su intento por conseguir el tercio del total de las acciones de la petrolera en una acción sindicada con Pemex. "BRU no se llevaba nada bien con FAI pero ahora hay un frente común que es LOR (Del Rivero), aunque cada uno tiene intereses contrapuestos", trasladó el entonces jefe de seguridad de Repsol de acuerdo con el oficio de Asuntos Internos recogido por este diario. Los interlocutores temían que el presidente de Sacyr atacara a la petrolera "desvelando datos de pagos inconfesables a políticos tanto dentro como fuera de España". "Eso preocupa a R y R2 por sus caras", anotó Villarejo. La opción que planteó Repsol fue la de "comprar" al entonces jefe de seguridad de Sacyr. "Señala que es clave la posibilidad de captar a Cid como puerta de acceso a todo el entramado de LOR", plasmó.

"Propongo correos alternativos"

Villarejo -que les ofreció comunicarse a través de correos que no fueran los institucionales- no solo declinó esta posibilidad ya que le consideraba una persona leal a Del Rivero, sino que además terminó incluyendo a 'Cid' (Rodrigo Álvarez) entre las víctimas de este encargo que se presupuestó inicialmente en 925.000 euros. Los agentes concluyeron que Villarejo vulneró los derechos de Del Rivero y todo su entorno al acceder a datos confidenciales a través de una serie de dispositivos de seguimiento y de interceptación de llamadas. De hecho, detectaron decenas de contactos mantenidos entre Del Rivero y sus interlocutores, entre los que se encontraban Josep Piqué; Juan Miguel Villar Mir; Francisco Álvarez Cascos; Miguel Blesa; José Domingo Ampuero además de otros empresarios y periodistas de diversa índole.

Con todo, también se puso el foco en el exdirectivo de Repsol Luis Mañas ante las sospechas de que pudo filtrar información a Pemex, así como en la compañía mexicana. "Se apunta que LOR tuvo que ofrecer algo muy personal al mexicano que tomó la decisión aparte de algo institucional para justificar la acción", reflexionó Villarejo en relación a la importante compra de acciones que realizó la mexicana días antes de conocerse la estrategia de sindicación con Sacyr. Pese a la alianza con Caixabank, los responsables de seguridad en Repsol propusieron al espía que se elaboraran informes por separado dado que no se fiaban cien por cien de la entidad catalana y temían que terminara inclinando la balanza a favor de Sacyr.

Los exjefes de seguridad insistieron en su cita ante el juez que desconocían que Villarejo era un policía en activo entre los años 2011 y 2012, cuando se llevaron a cabo los proyectos. Sin embargo, Anticorrupción considera que hay indicios más que de sobra que acreditarían que la cúpula estaba al corriente de cómo se orquestó este espionaje, el cual se ofreció en un primer momento a dos bandas ya que desde el entorno de Villarejo propuso a Sacyr los mismos servicios. Lo reveló Del Rivero en su cita ante el juez en diciembre. El perjudicado por partida doble por los negocios del comisario (también figura como víctima en la investigación al BBVA) explicó que el espía hizo el doble juego y le advirtió de que Brufau estaba buscando contactos al más alto nivel para frenar la toma de control de Repsol.

En concreto, plasmó en un informe paralelo que el presidente de la petrolera abordó este asunto con Mariano Rajoy -entonces líder de la oposición- en un encuentro que reunió a la élite empresarial del país en Barcelona el 15 de septiembre de 2011. El empresario murciano no cedió y declinó la oferta de Cenyt pasando a ser de potencial cliente a espiado por la posibilidad real de que Pemex se hiciera con los activos internacionales de Repsol y Sacyr los de España. De hecho, fue el propio Del Rivero el que, con todos estos indicios, se dirigió al magistrado en febrero para pedir la batería de imputaciones, incluido el que fuera secretario del consejo de Administración de Repsol Luis Suárez de Lezo. Fuentes jurídicas consultadas por La Información explican que no se han acordado más diligencias de calado en los últimos meses y que no se demorará la respuesta a la solicitud de Del Rivero que ya cuenta con la luz verde de la Fiscalía Anticorrupción.