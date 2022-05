Bruselas rechaza extraditar al rapero Valtònyc a España tras repetir el juicio

Este martes el Tribunal de Apelación de Gante (Bélgica) ha vuelto a rechazar la entrega a las autoridades españolas del rapero balear Josep Miquel Arenas, más conocido como Valtònyc, acusado de cometer un delito de injurias a la corona. La sentencia emitida por el organismo judicial reproduce la decisión ya fallada en un primer juicio que el Tribunal Constitucional Belga obligó a repetir. Una resolución ante la que cabe recurso de casación, en las próximas 24 horas, pero distintas fuentes judiciales consultadas por Europa Press consideraron antes de conocer el fallo que era "altamente probable" que el caso se diera por resuelto tras el pronunciamiento del tribunal de Gante.

El proceso judicial se prolonga desde 2019 cuando la entrega del mallorquín fue rechaza por un juzgado de primera instancia belga, una decisión que el Tribunal de Gante confirmó en diciembre del pasado año. Sin embargo, en enero de este año el Tribunal de Casación ordenado reexaminar la cuestión de los insultos al monarca, uno de los delitos por los que las autoridades españolas reclamaban la entrega del cantante balear, condenado además en España por amenazas y enaltecimiento del terrorismo. Valtònyc fue detenido hace una década por el contenido de las letras de algunas de sus canciones y condenado en 2017 por los delitos de enaltecimiento del terrorismo, calumnias e injurias graves a la Corona y amenazas. En su sentencia, la Audiencia Nacional estimó que algunos de los temas comprendidos en sus discos tienen un "indudable contenido laudatorio" de las organizaciones terroristas ETA y GRAPO, que justifican e incitan a la reiteración de las acciones violentas.

España le reclama desde 2018 por los delitos de enaltecimiento del terrorismo, amenazas e injurias a la Corona por unas canciones que escribió en 2012, pero el Tribunal de Apelación de Gante decidió hoy, por segunda vez, no entregar a Valtònyc. El pasado 28 de diciembre rechazó la entrega al considerar que las letras de las canciones se enmarcan en la libertad de expresión, pero la fiscalía recurrió ese fallo y el Tribunal de Casación aceptó parte del recurso, pidiendo que se volviera a estudiar el caso, sustituyendo el delito de injurias a la Corona por el de insultos comunes.

La Justicia belga descartó ya los otros dos delitos y hoy "una vez más, el Tribunal de Apelación de Gante ha establecido, por segunda vez, que los insultos al rey de España no son tampoco un delito en Bélgica", incluso si se entienden como insultos comunes, aclaró Bekaert. "Hoy era un día duro, porque no sabíamos lo que podía pasar. Decidí venir aquí por un tema de derechos fundamentales y al final, así ha sido. Creo que he defendido la libertad de expresión lo máximo que he podido, desde que tengo 18 años, cuando empezó todo esto y tengo ganas de empezar a vivir", dijo Valtònyc, emocionado al borde del llanto.