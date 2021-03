Del Burgo y Nasarre confirman el cobro en metálico del PP pero niegan la caja B

Los dos primeros testigos citados para este martes en el juicio de la caja 'B' del PP han confirmado el cobro de dinero por parte del partido. Tanto Jaime Ignacio del Burgo como Eugenio Nasarre, ambos exdiputados de la formación popular, han explicado que recibieron unos pagos del partido y que se los entregaron los extesoreros Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, respectivamente. Se trataron de cuantías que en ningún momento se quedaron ellos sino que fueron para terceros y que no vinculan con la caja 'B' del partido. Del Burgo ha ido más allá y ha confirmado lo declarado hace ahora ocho años ante el magistrado Pablo Ruz en relación a que José María Aznar autorizó un pago de 23.500 euros para el exconsejero navarro Calixto Cayesa a modo de compensación económica.

Durante su relato, que se ha producido por videoconferencia y se ha visto interrumpido por muchos problemas técnicos, ha razonado que estas entregas fueron legales ya que si fueran opacas no hubieran quedado anotadas en recibís. "Era una compensación por haber pagado 14 millones de pesetas como consecuencia de una campaña electoral. Se hizo una compensación y no teníamos ni que hacer actas notariales ni contratos ni nada", ha dicho sin aclarar si esto se reflejó o no en la contabilidad del partido. Además de las entregas al político vasco, también ha confirmado que recibió 500.000 pesetas (3.000 euros). Según ha contado, se trata de una cuantía que se la entregó Luis Bárcenas en Génova y en metálico con el fin de dársela a la exdiputada de UPN Elena Murillo tras el ataque de ETA a su domicilio en el año 2001.

"Era una operación absolutamente legal y legítima y me siento orgulloso de haber ayudado a esta persona (...). Lo que haya ocurrido con ese recibí o como lo hayan contabilizado no tengo nada que decir", ha matizado. Del Burgo, que ha rechazado haber recibido sobresueldos en negro, ha insistido en que si hubiera sabido de la existencia de una contabilidad opaca en la formación hubiera puesto "el grito en el cielo" y erradicado dicha práctica, en caso de que existiera. Tanto él como el siguiente testigo, Eugenio Nasarre, han hablado de la legalidad de las donaciones anónimas y en metálico a partidos políticos, reguladas a partir del año 2007. Nasarre, por su parte, ha confirmado también que percibió de manos del fallecido Lapuerta 3.000 euros para la fundación Humanismo y Democracia. El pago se produjo en el año 2003, provenía de donaciones de la formación y "se contabilizó correctamente con arreglo a las normas legales vigentes entonces".

"No tenía la más remota idea de que pudiera haber una caja 'B' y mi convicción es que mientras no se demuestre lo contrario no puedo decir que haya habido una caja B porque no tengo el menor dato", ha respondido el exdiputado popular en sintonía con el resto de testigos que han desfilado hasta el momento en la vista oral. A preguntas de las acusaciones -que le han recordado que esa contabilidad opaca quedó acreditada en la sentencia por la primera época de la trama Gürtel- ha respondido que la secretaría general era la que organizaba las retribuciones que correspondían a los órganos del partido. La pregunta se produce a tenor de las confesiones del propio Bárcenas el cual en su interrogatorio confirmó la veracidad de sus papeles y dijo que el sistema del pago de sobresueldos en 'B' lo sistematizó Álvarez Cascos tras su llegada a la presidencia de la secretaría general en 1989.

El piso de Matas

En su turno ante el tribunal, el expresidente balear Jaume Matas, ha seguido la línea de Ángel Acebes negando el cobro de sobresueldo alguno. Bárcenas anotó en su manuscrito entregas en abril de 2003 para el alquiler de su vivienda. Sobre este punto, el exmandatario regional ha dicho que él aportó toda la documentación sobre este arrendamiento, además de su declaración de la renta, y que todo lo costeó de su bolsillo. Sí ha confirmado una reunión con el entonces secretario general del PP, Javier Arenas, en la que le pidió ayuda económica toda vez que había dejado de ser ministro de Medio Ambiente y se presentó como candidato a la presidencia del Gobierno balear. "Me dijo: 'No te preocupes, te ponemos en nómina'"; ha precisado.