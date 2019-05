Así es la burundanga, la droga que elimina la voluntad de quien la toma

1.227 violaciones a lo largo de 2015. De ellas, en el 31% la víctima asegura haber sido sometida con algún tipo de droga, principalmente la burundanga. Es decir, una de cada tres. Y según temen los investigadores, este porcentaje irá en aumento. Pero, ¿qué es esta droga y qué efectos tiene en el cuerpo?

¿Qué es la burundanga?

La escopolamina, también conocida como burundanga, es un alcaloide tropánico extremadamente tóxico que se encuentra como metabolito secundario en determinadas plantas.Su uso se remonta a varios siglos atrás, principalmente para fines rituales, en chamanismo y en brujería. Actualmente se ha denunciado su utilización en delitos como robos o violaciones.

¿De dónde se extrae?

La droga se extrae de una planta conocida como Datura Estramonio, de aspecto ornamental y muy sencilla de encontrar en España y América Latina. De las ramas florece una flor blanca y acampanada y unas semillas compuestas de dos alcaloides, la hiosciamina y la escopolamina.

La escopolamina es un relajante extremo cuyo principio activo, mezclado con diferentes químicos, da lugar a la burundanga. Otras plantas que contienen la escopolamina natural o después de procesarla son la datura metel, datura inoxia, datura feroy, datura discolor, datura ceratocaula, atropa belladona, mandrágora acaulis, también conocidas como aliento del diablo, estramonio, trompetas del ángel.

¿Tiene efectos medicinales?

La escopolamina en dosis minúsculas (menos de 330 microgramos) sirve para prevenir y tratar mareos, para la dilatación de la pupila en exámenes de fondo de ojo e incluso como antiespasmódico, analgésico local y antiparkinsoniano.

¿Cómo se administra?

Se trata de una droga inodora y puede ser suministrada a través de diferentes medios, tales como la comida, la bebida (si se trata de bebidas alcohólicas el efecto depresor aumenta) o incluso por vía inhaladora (por ejemplo, un cigarro o pañuelo contaminado).

Para potenciar su acción por vía oral, suelen mezclarse con valium, diazepán, roynold o benzodiacepina, que en altas dosis produce la muerte.

¿Se puede absorber por la piel?

Este es un punto controvertido. Existen denuncias de intoxicación con folletos de publicidad repartidos en la calle e impregnados con burundanga. Helen Dolengevich, psiquiatra y coordinadora del libro Nuevas drogas psicoactivas, asegura que aunque es difícil de probar, la facilidad con la que se absorbe la sustancia hace la hipótesis muy probable.

No obstante, la Policía asegura no tener constancia de ningún caso y que deberían ser dosis muy altas para tener efecto. "Siempre es por ingestión", aseguran.

¿Qué pasa cuando consumes burundanga?

La droga se absorbe rápidamente a través del tracto gastrointestinal y tiene una gran facilidad para atravesar la barrera hematoencefálica, por lo tanto tiene un efecto casi inmediato. Así, en poco minutos la voluntad de la víctima queda anulada completamente. El máximo efecto se produce durante las tres primeras horas.

La burundanga actúa como un anticolinérgico y provoca un efecto depresor del sistema nervioso central y periférico. Entre los síntomas que provoca se encuentra la dilatación de las pupilas (visión borrosa), estupor (estado de conciencia parcial en la persona), taquicardia, retención urinaria, reducción de secreción salival y estomacal (boca seca, sed, dificultad para deglutir y hablar), fiebre, somnolencia y grave amnesia.

¿Cómo se siente la víctima?

Al contrario de lo que sucede cuando se consumen otros estupefacientes, la víctima aparentemente no parece drogada, por lo resulta muy difícil que las personas de alrededor perciban que está bajo los efectos de dicha droga. De esta manera, se mantiene la identidad personal y se pueden ejecutar adecuadamente actividades normales."Es como si la víctima quedase “hipnotizada” a manos de su agresor. Se elimina completamente libre albedrío. El cerebro queda automatizado haciendo lo que se le ordena y respondiendo sin censura. Lo más preocupante es que también provoca amnesia, por lo que la víctima no recuerda completamente qué ocurrió mientras estaba drogada", explica Manuel Reinoso, médico especialista en toxicología.

¿Qué dosis hay que tomar para perder la voluntad?

La dosis indicada para anular la voluntad es de los 2mg, aunque puede reducirse en función de la complexión de la víctima. La escopolamina empieza a presentar riesgo mortal con unos 10 mg en niños y 100 mg en adultos.

¿Qué ocurre en el cerebro después de haber consumido burundanga?

Los efectos amnésicos y comportamentales de la intoxicación por burundanga se deben a su carácter anticolinérgico y afecta a algunos núcleos del lóbulo frontal (Núcleo basal de Meynert) y temporal(lóbulo que incluye hipocampo y sistema límbico viéndose, de esta manera, afectada la amígdala, responsable de reaccionar ante estímulos amenazantes).

¿Cómo se detecta?

Según lamentan expertos policiales es muy difícil de detectar. En sangre desaparece en menos de seis horas y en orina, en 12. En en este sentido, destacan las escasas denuncias que se presentan de agresiones sexuales bajo los efectos de esta droga debido a la pérdida o disminución de memoria, derivada de las drogas que les fueron administradas por los agresores. En concreto, esas denuncias no llegan al 10 por ciento de las que realmente suceden. Además, si la víctima no acude a su centro de salud de urgencia, no se podrá probar que han sido drogadas. Por este motivo, el Instituto de Toxicología insta a que se presenten de forma inmediata, ya que la tardanza en formularla impide una "adecuada recogida e identificación de las muestras".

¿Dónde está en España?

La planta del estramonio es un vegetal que crece de forma silvestre en España y son ruderales que crecen en los bordes de caminos y carreteras en zonas templadas. La datura stramonium es un matorral que alcanza alturas de 1,5 metros. El tallo y las ramas son redondos, lisos y verdes y tiene una vistosa flor que sale en verano y comienzos de otoño. De su fruto se dice que mata a los ratones, por lo que hay quien la utiliza de pesticida. En muchas ocasiones se utiliza de forma ornamental, por ejemplo, en Port Aventura la tienen como planta decorativa.