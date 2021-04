Moncloa "lamenta" el ERE de Caixa y afirma que sin fusión habría más salidas

El Gobierno "siempre lamenta" un ERE en cualquier empresa. Así lo ha reconocido la ministra portavoz, María Jesús Montero, tras el Consejo de Ministros de este martes, cónclave que ha coincidido con el anuncio de CaixaBank de prescindir con 8.291 de sus empleados tras la fusión con Bankia, una operación que autorizó el Gobierno hace unos meses porque era favorable para los intereses de la población en general.

Montero ha admitido que el momento del ERE en una entidad de la que el Estado posee el 16% no es el mejor: "Estamos haciendo esfuerzos titánicos a través de los ERTE durante la pandemia" para mantener el empleo. Así, aunque ha añadido que habría "que ver qué circunstancias" rodean al ajuste, la decisión no es la mejor.

El Gobierno, eso sí, ha añadido que si no hubiera autorizado la operación de fusión, "incluso estaríamos hablando de un volumen de trabajadores superior". Montero ha justificado la decisión del Ejecutivo enmarcándola en un "entorno financiero con necesidades de consolidación". "Las medidas que ha ido adoptando el Gobierno se han hecho para minimizar los despidos; esperemos que se salde con la menor pérdida de puestos de trabajo", ha concluido.

La absorción de Bankia por CaixaBank fue el pasado mes de septiembre motivo de disputa en el Gobierno. Mientras Moncloa y Economía autorizaron la operación, Unidas Podemos consideró que la "oligopolización del sector financiero" perjudica a la economía española. "De la última crisis salimos con una importante concentración bancaria. Seguir profundizando la oligopolización del sector financiero no es una buena noticia para la competencia del mercado, ni para la propia estabilidad del sector financiero", afirmó Nacho Álvarez, secretario de Estado de Derechos Sociales.

"La crisis anterior nos enseñó que tener entidades financieras 'demasiado grandes para quebrar' (too big to fail) genera importantes riesgos para la estabilidad del sector: comportamientos de riesgo moral, de captura institucional", añadió. "Además, las fusiones suelen tener importantes implicaciones sobre las plantillas laborales de las empresas. No es este precisamente un buen momento para posibles despidos de trabajadores, en un contexto de alto desempleo", advirtió hace ya más de seis meses.

Nacho Álvarez señaló que "impulsar la modernización del tejido productivo español requiere desarrollar una banca pública eficiente, como por ejemplo tiene Alemania. Bankia puede ser el embrión para ello, y por tanto el Estado no debe abandonar su participación en el capital, reprivatizando la entidad".