Calviño descarta una crisis hipotecaria y pide cerrar la protección a vulnerables

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Economía, Nadia Calviño, ha defendido la fortaleza del mercado hipotecario español en la coyuntura actual y ante las subidas de tipos de interés que han llevado al Euríbor a un espectacular rally al alza durante los últimos meses. A su juicio, las condiciones del mercado hipotecario son muy distintas a las del pasado, en referencia a la crisis del 2008, y esto da lugar a que "no se aprecie un riesgo" para la economía española.

En referencia a estas subidas de tipos, que la Reserva Federal de los Estados Unidos anunció ayer y el Banco Central Europeo plantea ampliar en diciembre, la vicepresidenta económica ha enumerado la situación de varios indicadores de la banca española, como los niveles de apalancamiento, la concesión responsable del crédito hipotecario o el número de créditos con tipo de interés variable que, a su juicio, "no plantean un problema macroeconómico". A esas variables se suman "los niveles de mora y riesgo, que son históricamente bajos, por lo que no se observa un riesgo para la economía española".

Calviño ha hecho estas declaraciones en la Conferencia Internacional de banca del Santander, donde ha defendido la puesta en marcha de un acuerdo entre Gobierno y banca para proteger a las personas vulnerables de estas subidas de tipos, en línea con las declaraciones de los consejeros delegados de las grandes entidades españolas. También ha defendido los acuerdos para facilitar la inclusión de personas mayores, el acceso universal y rural a los servicios bancarios o los códigos de conducta firmados por las entidades.

La titular de Economía ha considerado "importante y urgente" que el sector bancario y el Ejecutivo "trabajemos juntos para proporcionar confianza a las familias" en relación con el acuerdo para proteger a los hipotecados. "Confío en que pronto encontremos un acuerdo que será importante para nuestra sociedad, y en que el sector bancario sea parte de la solución", ha declarado en su discurso. En su discurso, la ministra económica ha enumerado las "lecciones aprendidas" de la pandemia, resaltando que "es más eficiente proteger lo que tenemos que dejar que sea destruido".

Tras ello, hacía referencia a la construcción de una "red de seguridad que protegiera a las empresas y los hogares" para conseguir "una recuperación sólida y rápida" que evite "los daños sucedidos en crisis anteriores". Ha puesto en valor la reforma laboral y la resiliencia del mercado español alegando que "la respuesta política de los últimos años se refleja en los buenos resultados" de la economía y el mercado laboral, que en octubre registró con su mejor dato en un mes de octubre.

También ha apelado a la cooperación global entre gobiernos y entidades bancarias, puesto que "somos más fuertes cuando actuamos de forma coordinada". Para ello, ejemplificó con la respuesta a la pandemia que "permitió a los gobiernos responder en sus respectivos campos de acción", tras lo cual defendió el papel de la banca como apoyo a las inversiones necesarias "que permitan aumentar nuestra autonomía, crecer en estas transiciones y garantizar un crecimiento más sostenible a futuro".

Por último, Calviño ha asegurado que harán falta inversiones "masivas" en años próximos, ante lo cual ha defendido la colaboración público-privada y la actuación del sector privado para responder a los retos del presente y el futuro: "No sólo se trata de lograr un crecimiento robusto, sino también sostenible, inclusivo, que no deje a nadie atrás. Me siento satisfecha y orgullosa de trabajar junto al sector bancario para responder a estos retos económicos y sociales", ha afirmado.