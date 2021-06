Calviño se rodea de una nueva 'teco' y nombra a Judith Arnal jefa de gabinete

Relevo clave en el equipo de Nadia Calviño. La vicepresidenta segunda y ministra de Economía ha elegido a Judith Arnal como su nueva jefa de gabinete, según ha aprobado este martes el Consejo de Ministros. Esta técnico comercial y economista del Estado sustituye a Carmen Balsa, también 'teco', que decidió hace unas semanas abandonar el departamento y que ha obtenido la plaza para dirigir la oficina comercial en Milán (Italia).

Economía se ha convertido en un Ministerio de cambios de relevancia en los últimos días. El trasiego es reseñable. Primero se produjo la dimisión de Ana de la Cueva, la secretaria de Estado. Se ha marchado por motivos personales, una ver presentado el Plan de Recuperación a Bruselas. De la Cueva ha sido el motor del ministerio, la persona que, en coordinación con su superior, ha orientado la política económica del Ejecutivo y ha permanecido en la primera línea de la respuesta a la pandemia. Su sustituto, como número dos del Ministerio, ha sido Gonzalo García Andrés, que había ejercido como socio director de Economía en Analistas Financieros Internacionales (AFI).

La segunda salida en cuanto importancia en el organigrama fue la de Balsa. Arnal, su sustituta, ha sido directora del Gabinete Técnico y de Análisis Financiero desde 2019 y presidenta del Subcomité de AMCESFI de impacto de las medidas adoptadas en el Covid-19 sobre la estabilidad financiera. Este organismo fue creado para que Economía, el Banco de España y la CNMV colaboraran en las soluciones a la pandemia.

Arnal también fue presidenta del "Eurogroup Working Group Task Force on Coordinated Action" y asesora de asuntos regulatorios y europeos en la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional. En el plano académico, ha impartido diversos cursos en la Universidad de Navarra y en la Universidad Villanueva y ha escrito numerosos artículos académicos sobre temas financieros, destaca el Ejecutivo en su nombramiento.

En Economía también ha aterrizado en los últimos días Laura Blanco, hasta ahora subdirectora de la Unidad de Información Económica de Moncloa. Se incorpora al equipo de comunicación que dirige Juan Emilio Maíllo.

La 'oficina económica' de Presidencia del Gobierno, rebautizada como Departamento de Asuntos Económicos y G20 con el Gobierno de Sánchez, también se ha quedado sin una pieza clave. Se trata del economista Víctor Echevarría, jefe de la Unidad de Políticas Macroeconómicas y Financieras y número dos de facto de la 'war room económica' de Moncloa, que se marcha por motivos personales y "cansancio personal". Su cargo queda vacante justo después de que el Gobierno pulsara hace dos viernes el botón de 'enviar' al Plan de Recuperación que dará acceso a los fondos europeos. Era una pieza clave en la coordinación con todos los ministerios. Su jefe, Manuel de la Rocha, lo fichó del Servicio de Estudios de BBVA.

Echevarría sustituyó en el gabinete de Sánchez a Daniel Fuentes, que también anunció hace unos días su dimisión. El hasta ahora responsable de información económica de la Secretaría de Estado de Comunicación, y superior de la citada Blanco, se ha marchado a petición propia y por "razones personales", indican las fuentes consultadas. Su salida no responde a estrategia de Gobierno, sino a una decisión autónoma. No tiene destino fuera de la política activa, si bien acaba de traducir al castellano el último libro de Thomas Piketty, 'Viva el socialismo'. Su papel en Moncloa era destacado, sirviendo de apoyo al gabinete del presidente del Gobierno. En la cúpula del Gobierno era considerado un hombre de partido y el PSOE no dudó en enviarlo a que se batiera el cobre en debates económicos con pesos pesados de otros partidos.

Las salidas en el área económica del Gobierno se completan con la dimisión de otros dos cargos de la Vicepresidencia cuarta que dirige Teresa Ribera. Se trata de Álvaro Abril y de Julio César Prieto, director y adjunto de gabinete de la también ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que se marcharon del Gobierno hace ya casi tres meses. Su salida se produce por razones diferentes, eso sí, a las de sus compañeros en Economía y Moncloa.