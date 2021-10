Calviño evita hablar de leyes concretas y aboga por 'renovar' el mercado laboral.

En plena pugna con la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que amenaza con llevarse por delante la coalición del Gobierno, la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, ha vuelto a quitar peso a la derogación de la reforma laboral. Según la ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, los problemas estructurales del mercado laboral en España "no vienen de una ley o de otra", por lo que considera que el Ejecutivo debe modernizar la reforma laboral, 'pero sin personalismos'. También ha pedido "concentrarse" en "restablecer los consensos que se rompieron" en reformas laborales anteriores. Además, Calviño no se plantea que los empresarios no estén en el referido acuerdo.

"Llevo tres años de ministra, creo que en este tema hay que mirar al futuro, porque tampoco es que tengamos una historia muy positiva del mercado laboral, llevamos décadas arrastrando una tasa de paro estructural muy superior a la de países de nuestro entorno (...) es decir, estos problemas no vienen de una ley o de otra, por eso yo creo que es importante mirar al futuro y tratar de tener el marco adecuado adaptado a la realidad del siglo XXI y sobre todo que nos permita tener una recuperación justa que llegue a todos y que mejore las condiciones del mercado laboral, sobre todo pensando en los jóvenes", ha señalado la ministra en declaraciones a 'Onda Cero' recogidas por Europa Press.

Con respecto a la inflación, Calviño ha destacado el rebote de los precios "superior a lo previsto", pero ha recordado su carácter transitorio, tal como han indicado diferentes organismos como el Banco Central Europeo. En referencia a la posible falta de gas, la ministra ha asegurado que "no va a haber cortes en los suministros". El objetivo del Gobierno, según la ministra, es mantener una línea de precios razonables y sobre todo acelerar la penetración de las energías renovables, que son las más limpias y las más baratas.

En referencia a las previsiones de crecimiento y las últimas revisiones a la baja de diferentes organismos, Calviño ha explicado que hay un enorme dinamismo del empleo y de otros indicadores, como la recaudación fiscal, que se están acelerando a la recuperación del Producto Interior Bruto (PIB). "Este es un fenómeno que se produce en otros países, no en todos, pero que es muy distinto de lo que hemos vivido en crisis anteriores", ha añadido Calviño, que ha aclarado que las bases de las previsiones del gobierno son "sólidas", con la perspectiva de que España sea uno de los países que más crezca en 2022. Por otra parte, la vicepresidenta ha calificado a los datos recogidos en la Encuesta de Población Activa (EPA) como "muy positivos".

"Es tremendamente positivo observar que ya superamos las 20 millones de personas trabajando, los datos de afiliación van en la misma línea, se está reduciendo el desempleo, sobre todo el desempleo juvenil ha bajado seis puntos, es una evolución muy positiva", ha remarcado. Por último, Calviño se ha mostrado por la evolución de los precios de la energía y sobre todo por los posibles cortes que pueda haber en las cadenas de suministro globales, como ha sucedido con la crisis de los de semiconductores, pero ha vuelto a enfatizar que las previsiones apuntan a que sea un problema transitorio que no tenga un impacto estructural.