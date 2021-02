Calvo advierte de los riesgos de que el Constitucional discrepe de la ley trans

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, se ha mostrado este lunes convencida de que la ley trans acabará "seguramente" en el Tribunal Constitucional, por lo que ha insistido en la necesidad de redactarla con todas las garantías para que no pueda haber una discrepancia jurídica. De este modo ha respondido Calvo a los periodistas tras participar en la campaña "No more Matildas" y ser preguntada por las discrepancias en torno a esta ley entre los socios del Gobierno, Podemos y PSOE.

Tras resaltar que se trata de "una oportunidad extraordinaria para avanzar en la protección del colectivo LGTBI y señalar que las personas trans "tienen muchas dificultades y tienen que sortear muchos obstáculos e injusticias", Calvo ha insistido en que hay que hacer una ley "con toda la garantía de que estos colectivos avancen sin ningún tipo de frustración".

Para Calvo, esta ley es una oportunidad que no solo está en la mesa de trabajo del Gobierno de coalición, sino que también lo estaba en los programas electorales de los dos partidos. Al PSOE, ha reconocido, le "preocupa mucho" que no se haga con esa garantía jurídica, porque en todas las leyes de igualdad que ha promovido ha procurado que la tengan.

Por lo demás, ha quitado hierro a esas discrepancias en el Gobierno, que, según ella, en su labor cotidiana "tiene que ir ajustando su trabajo y agenda". "En eso estamos, con una expectativa de dar un paso al frente bien dado y convertir esto en un mensaje positivo de una democracia que no quiere dejar a ningún colectivo en discriminación y sufrimiento innecesarios", ha concluido.