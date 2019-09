Sánchez ofrece a UP entrar en la CNMV, la CNMC o el CIS si renuncia a ministerios

El PSOE está dispuesto a entregar a Unidas Podemos la presidencia de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) o, incluso, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). Es una de las novedades de la oferta que Pedro Sánchez ha planteado a Pablo Iglesias esta semana y que, según ha declarado Carmen Calvo en una entrevista en la Cadena SER, busca alcanzar un acuerdo de Gobierno a cambio de que los dirigentes morados renuncien a ocupar cargos en el Consejo de Ministros. La coalición, por tanto, está descartado por los socialistas y solo se evitarán las elecciones si Podemos cede.

La vicepresidenta del Gobierno en funciones ha precisado que el PSOE estaría dispuesto a ofrecer puestos de dirección en los órganos donde los socialistas "tienen una proporción muy importante" en la conformación parlamentaria y donde Unidas Podemos "quizá no tuvieran que estar", un gesto por parte de los socialistas que "ya han hecho antes". Se refería, por ejemplo, a la propuesta de dar entrada a un consejero propuesto por Podemos en el CSN, una decisión que provocó una batalla inédita en el Congreso, tal y como se relató en estas páginas.

"Ya lo hemos hecho, con el Consejo de Seguridad Nuclear que le ofrecimos o con el Consejo de Estado donde no tenían cuota para estar y también se lo ofrecimos. Hemos hecho diez meses muy positivos y me niego a pensar que eso no ha funcionado porque estamos dispuestos a abrir paso a las estructuras donde hay trabajos muy interesantes y determinantes que influyen sin tener que estar en primera línea", ha explicado Calvo en la misma entrevista, según ha recogido Europa Press.

Además del ofrecimiento de este tipo de puestos, Calvo ha asegurado que mañana jueves, cuando se reúnan los equipos negociadores de ambos partidos, va a insistir en la misma línea que ha llevado el PSOE en el último año, donde ha contado con el apoyo de Unidas Podemos para caminar hacia "un Gobierno progresista" y eso se consigue, según ha señalado, a través del programa de medidas sociales que presentó ayer el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, con "total voluntad y seriedad".

"Hablé ayer con Echenique, le envié el documento antes de nuestro acto público (el de las 370 medidas presentado ayer). Le dije "creo que nos tenemos que ver" y él me dijo dame un tiempo para consultar y me advirtió de que el equipo sería diferente del anterior", ha explicado la número dos de Sánchez en Moncloa.

Además, Calvo ha recordado que en las negociaciones anteriores con Unidas Podemos no se empezó por el programa y que ahora el PSOE quiere "empezar por ahí", puesto que en la política lo más importante es tener un programa de medidas que en esta ocasión se presenta "abierto, mejorable y discutible", con el que la formación morada, según ha considerado, tuvo una "reacción positiva".

"A partir de ahí podemos ver si compartimos esto, y si lo compartimos, estamos muy cerca de encontrar el encaje donde ellos también pueden compartir algunas responsabilidades que son políticas conectadas al Consejo de ministros pero no con cargos en él", ha puntualizado la vicepresidenta del Gobierno.

En términos muy similares se ha expresado José Luis Ábalos en una entrevista en Onda Cero. El ministro de Fomento en funciones ha afirmado que el PSOE hará todo lo posible para evitar la repetición de las elecciones y ha pedido a Unidas Podemos que haga "un esfuerzo" por alcanzar un acuerdo. Respecto a los cargos ofrecidos a Iglesias ha precisado que los socialistas están dispuestos a abrir la puerta a "órganos reguladores". Carlos Alsina ha citado la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y Ábalos ha respondido que "claro" que están dispuestos a estudiarlo. También ha precisado que una cosa es dar entrada en estos órganos y otra cosa es controlarlos.

Unidas Podemos, por su parte, afirma que acudirá a su reunión con el PSOE de mañana "sin líneas rojas", aunque sigue insistiendo en conformar un Gobierno de coalición. Así lo destacó ayer Pablo Iglesias, que pidió respeto para sus más de 3 millones de votantes. En la última propuesta morada, por cierto, no había mención alguna a estos órganos regulatorios.

EL PSOE se reunirá mañana, 5 de septiembre, con Unidas Podemos en el Congreso a las 16.00 horas después de que Calvo llamara por teléfono al secretario de Acción de Gobierno de Podemos y miembro del equipo negociador de la formación, Pablo Echenique, al que le dijo que ambas formaciones no pueden "estar fuera de la responsabilidad que hay que asumir" de formar Gobierno para que "la situación política de España no acabe el 23 de septiembre y con unas urnas" dos meses después, el 10 noviembre. Este miércoles la cita es con el PNV y con ERC.